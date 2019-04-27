Fenerbahçe 1 puanı son saniyede kurtardı





İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor karşısında 1-1 berabere kaldığı maçta bir puanı, 90+6. dakikada Mathieu Valbuena'nın attığı golle kurtardı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Trabzonspor, 16. dakikada Yusuf Yazıcı'nın golüyle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Sadık Çiftpınar'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmasına rağmen Fenerbahçe, son saniyede Valbuena'yla beraberlik golünü attı.

Valbuena'nın attığı golün santrası bile yapılmadı ve Fenerbahçe, zorlandığı maçta 1 puan elde etti.

Puanını 34'e yükselten Fenerbahçe, 30. haftayı 14. sırada tamamladı.

Öte yandan Fenerbahçe'nin galibiyet hasreti 4 maça çıktı.





- 22 yıllık seri devam etti





Fenerbahçe, Trabzonspor'a karşı evinde 22 yıllık yenilmezlik serisini son anda kurtardı.

Trabzonspor'a Kadıköy'deki son yenilgisini 23 Ağustos 1997'de alan Fenerbahçe, o tarihten sonra oynadığı 22 lig maçında 12 kez galip geldi, 10 defa berabere kaldı, hiç yenilmedi.





- 10 kişiyle yine 1 puan





Fenerbahçe, 10 kişi kalmasına rağmen yine mağlup olmadı.

Ligde 28. haftada Galatasaray karşısında 10 kişi kalıp 1-0 geriye düşmesine rağmen sarı-lacivertliler, rakibinden 1 puanı kurtarmıştı.

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında da 71. dakikadan itibaren 10 kişi oynamasına rağmen sahadan yine 1 puanla ayrıldı





- Valbuena faktörü





Fenerbahçe'de oyuna ikinci yarı giren Valbuena, sarı-lacivertlilere 1 puanı getiren isim oldu.

Maçın 56. dakikasında oyuna dahil olan Fransız futbolcu, sarı-lacivertli takıma hareket getirdi ve 90+6 dakikada beraberlik golünü kaydetti.





- Taraftardan Ali Koç'a tezahüratlı soru





Fenerbahçeli taraftarlar kötü sezonun nedenini kulüp başkanı Ali Koç'a tezahüratla sordu.

Maçın son bölümünde taraftarlar, "Söylesene Ali Başkan, bu ne biçim Fenerbahçe?" tezahüratını uzun süre yaptı.

Taraftarlar futbolculara da tepki gösterdi.





- Skrtel sarı kart cezalısı





Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel, sarı kart cezalısı durumuna düştü.

Trabzonspor maçında sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Slovak stoper, gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanında forma giyemeyecek.





- Sadık kırmızı kart gördü





Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar, çift sarı karttan kırmızı kart gördü.

Maçın 59. dakikasında ilk sarı kartını gören Sadık, 71. dakikada yaptığı faul sonrası hakem Cüneyt Çakır'dan ikinci sarı kartı alarak oyundan atıldı.

Fenerbahçeli futbolcular bu karara tepki gösterirken, taraftarlar da uzun süre Cüneyt Çakır'a küfürlü tezahürat yaptı.





- Ayew'e tepki





Fenerbahçeli taraftarlar, Ganalı futbolcuları Andre Ayew'in performansına tepki gösterdi.

Taraftarlar, özellikle ilk yarıda çok fazla top kaybı yapan Ayew'i top ayağına her geldiğinde ıslıklayarak protesto etti.

Maçın 66. dakikasında yerine Eljif Elmas'a bırakan Ayew, oyundan çıkarken de seyircinin yoğun protestosuyla karşılaştı.



