Fener Rum Patrikhanesi artık anılmayacak! Ortodoks dünyasındaki çatlak büyüyor

Rus Ortodoks Kilisesi'nin Dış İlişkiler Bölümü Başkanı İlarion Volokolamskiy, meclis (Sinod) toplantısı sonrasında alınan kararlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Patrik Bartholomeos'un Kiev'e iki temsilci gönderme kararı aldığını anımsatan Volokolamskiy, Fener Rum Patrikhanesi'nin Ukrayna Ortodoks kiliselerinin bağımsızlığını tanıma yönünde hazırlık yaptığını kaydetti.

Volokolamskiy, "Meclis, Rus Ortodoks kiliselerinde ibadet esnasında Fener Rum Patrikhanesi’nin isminin anılmaması kararı aldı." dedi.

"SADECE İBADETLERDE ANMAYACAĞIZ"

Buna karşılık Rus Ortodoks Kilisesi'nin Fener Rum Patrikhanesi ile hukuki ilişkisini kesmeyeceğini bildiren Volokolamskiy, "Biz Fener Rum Patrikhanesi'ni sadece ibadetlerde anmayı kesiyoruz." dedi.