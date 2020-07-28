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Gündem

Fener Rum Patriği'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, Sümela Manastırı'nın restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açılması dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 21:05:00 -
Fener Rum Patriği'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, Sümela Manastırı'nın restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açılması dolayısıyla teşekkür etti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Bartholomeos'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sümela Manastırı'nın restorasyon çalışmalarına verdiği destek ve gösterdiği ilgi nedeniyle duyduğu memnuniyetini ifade ettiği bildirildi.

Bartholomeos'un, görüşmede, Türk ve İslam aleminin yaklaşan Kurban Bayramını tebrik ettiği de kaydedildi.

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