Fener Rum Patriği Bartholomeos'dan Rasmus Paludan çıkışı!

İsveç ve Hollanda'da yüce Kur'an'a yönelik hadsiz provokasyonlar karşısında Müslümanlar ayağa kalkarken, edepsizliğe ilişkin bir açıklama da Fener Rum Patriği Bartholomeos'dan geldi.

Patrik Bartholomeos, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a saldırıları kınama ve dayanışma mesajı gönderdi.

'En sert şekilde cezalandırılmalılar'

Bartholomeos mesajında, "Sayın Prof. Dr. Ali Erbaş, bir hafta içinde önce İsveç'te, akabinde ise Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan vahşi, küstah ve saygısızca saldırıları şiddetle kınamaktayız. İsveç'te olsun Hollanda'da olsun halkın büyük çoğunluğunun bu ilkel davranışları ve bunları yapanları yüreklerinde mahkum ettiklerine samimiyetle inanmaktayız." dedi.

"Dinlere ve dinlerin kutsallarına karşı yapılan bu tip eylemlerin, toplumlarda nifaklar oluşturabileceği öngörülerek, bir 'deli', bir 'kendini bilmez' gibi savunmalara sığınmadan, devletler ve hukuk tarafından en sert şekilde cezalandırılması da bir gerekliliktir." diyen Bartholomeos, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Biz dini önderlere düşen vazife ise farklı din mensuplarının kutsallarına karşı saygıyı vaaz etmek ve bu eksende buluşarak, benzer küstahlıkları birlikte lanetlemektir. Zat-ı alinize, sizlerin vasıtasıyla Müslüman vatandaşlarımıza derin üzüntümüzü ifade eder, yüce Rabbimizin tüm kullarına, karşılıklı saygı, empati ve anlayış içinde yaşamayı nasip etmesini dileriz.