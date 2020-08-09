  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Fena rezil oldular! İsrail kendi İHA'sını düşürdü

Lübnan'a ait olduğu iddia edilerek İsrail ordusu tarafından düşürülen insansız hava aracının (İHA) İsrail'e ait olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 09:05:00 - 2020-08-09 09:10:51
Fena rezil oldular! İsrail kendi İHA'sını düşürdü

Terör devleti İsrail Lübnan’a ait olduğunu iddia ettiği bir İnsansız Hava Aracı’nı imha etmişti.

İsrail ordusunun yaptığı açıklamada İHA'nın işgal altındaki Golan Tepeleri yakınında bulunan Cebel Eş-Şeyh (Hermon Mount) bölgesinde düşürüldüğü kaydedilmişti.

İsrail’e ait çıktı

Ancak düşürülen İHA’nın İsrail’in kendisine ait olduğu ortaya çıktı.

İsrail Ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Celile'de meydana gelen asılsız şüphe olayının ön incelemesine göre, şüphenin bölgede İsrail Ordusuna ait insansız uçağın varlığından kaynaklandığı tespit edildi. Olay soruşturulacak" ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Amir Khan çok sevdiği Türkiye'ye geliyor
Medya

Amir Khan çok sevdiği Türkiye'ye geliyor

Hindistan sinemasının ünlü sinema oyuncusu Amir Khan yeni bir film çekmek için çok sevdiğini ifade ettiği Türkiye’ye geliyor.
Beyrut’tan dehşete düşüren haber! Tam 60 kişi...
Dünya

Beyrut’tan dehşete düşüren haber! Tam 60 kişi...

Lübnan’da onlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan patlama sonra, başken Beyrut’ta halen 60 kişinin kayıp olduğu belirtildi...
Lübnan sokakları Erdoğan sloganlarıyla inledi: Canımız kanımız sana feda
Gündem

Lübnan sokakları Erdoğan sloganlarıyla inledi: Canımız kanımız sana feda

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı karşılamak için sokaklara dökülen Lübnanlılar "Canımız kanımız sa..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı