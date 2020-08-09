Fena rezil oldular! İsrail kendi İHA'sını düşürdü
Lübnan'a ait olduğu iddia edilerek İsrail ordusu tarafından düşürülen insansız hava aracının (İHA) İsrail'e ait olduğu ortaya çıktı.
Terör devleti İsrail Lübnan’a ait olduğunu iddia ettiği bir İnsansız Hava Aracı’nı imha etmişti.
İsrail ordusunun yaptığı açıklamada İHA'nın işgal altındaki Golan Tepeleri yakınında bulunan Cebel Eş-Şeyh (Hermon Mount) bölgesinde düşürüldüğü kaydedilmişti.
İsrail’e ait çıktı
Ancak düşürülen İHA’nın İsrail’in kendisine ait olduğu ortaya çıktı.
İsrail Ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Celile'de meydana gelen asılsız şüphe olayının ön incelemesine göre, şüphenin bölgede İsrail Ordusuna ait insansız uçağın varlığından kaynaklandığı tespit edildi. Olay soruşturulacak" ifadeleri kullanıldı.