Fena pot kırdı! Kılıçdaroğlu MHP'yi eleştirirken ortağı İYİ Parti'yi kızdırdı

yeniakit.com.tr

CHP, her zamanki gibi HDP ile bir olup Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sınır ötesi harekatına köstek olmaya kalktı. Meclis’te oylanan Suriye tezkeresine CHP evet oyu vermedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP – HDP ortaklığını ve tezkereye destek verilmemesini eleştirdi. Ayrıca Bahçeli, bugünkü konuşmasında, CHP’nin başını çektiği millet ittifakının İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısına dair tutumuna da tepki göstererek, “CHP yönetimine çağrım terörizmle aralarına kesin bir çizgi koymalarıdır. Zillet ittifakının yeni bir toplantısı İstiklal Caddesi saldırısının gölgesinde yapılmıştır. Sonuç bildirgesinin hiçbir satırında PKK, YPG yoktur. Terör diyorlar ama örgüt ismini sayamıyorlar. Terörist bellidir, terör örgütü belirlenmiştir. YPG bize saldırmaz diyen Kılıçdaroğlu ne hissetmiştir? Bu terör örgütünün ismi, cismi, kimliği nasıl tarif edilmelidir. HDP'nin sözde taziye mesajıyla 6'lı masanın mesajı arasında fark var mıdır? Zillet ittifakı katile katil diyememiştir.” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu yine batırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin grup toplantısında MHP lideri Bahçeli’ye cevap vermeye kalkıştı ancak yine eline yüzüne bulaştırdı. Bahçeli’ye tezkere cevabı vermek isteyen Kılıçdaroğlu, İYİ Parti’nin tezkereye evet dediğini unuttu, ortağını kızdıran sözler sarf etti.

Yabancı askerlerin Türkiye’ye gelmesiyle Türkiye’nin Suriye’de olmasını aynı kefeye koyan Kılıçdaroğlu, tezkereye destek vermenin, yabancı askerlerin Türkiye’ye gelmesiyle aynı anlamı ifade ettiğini savundu.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Bahçeli, Suriye tezkeresiyle ilgili konuşmuş. Gittiğim her toplantıda bu soru geldiğinde şunu söylüyorum, salondaki bütün vatandaşlara; terörle mücadele konusunda, yabancı askerlerin Türkiye'ye gelmesini isteyen el kaldırsın, diyorum. Hiç kimse el kaldırmıyor. Biz de öyle yaptık, dedim. Terörle mücadele konusunda yabancı asker postallarının Türkiye topraklarını çiğnemesine neden Bahçeli evet dedi? Bir daha soruyorum; sayın Bahçeli, sen neden evet dedin?”