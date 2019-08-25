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Feminist ve aile düşmanları 'Emine Bulut' cinayetini fırsat bildi! İstanbul Sözleşmesi yaşatmaz, öldürür

'Emine Bulut'un ölümünde prim kasma peşinde olan Feminist ve aile düşmanı kesim, cinayeti fırsata çevirme peşine düştü. 2012 yılında imzalanan İstanbul Sözleşmesi'nin ardından kadın cinayetlerinin patladığını görmezden gelen feministler, İstanbul Sözleşmesi hakkında sosyal medyada propagandaya başladı.

25 Ağustos 2019 Pazar 20:42
Feminist ve aile düşmanları 'Emine Bulut' cinayetini fırsat bildi! İstanbul Sözleşmesi yaşatmaz, öldürür

 yeniakit.com.tr 

Emine Bulut cinayetinin fırsat bilen feminist ve aile düşmanı çevreler, eşcinsel sapkınlığın yaygınlaştırılma ve aile yıkma amacı güden İstanbul Sözleşmesi hakkında yeni bir propagandaya başladı. 

Sosyal medyada "#İstanbulSözleşmesiYaşatır" etiketi açan feminist ve aile düşmanları, tek bir elden yapılan grafiklerle organize bir şekilde İstanbul Sözleşmesi için destek paylaşımı yaptı.

Yabancı basın da destek veriyor

İngiliz BBC'nin başı çektiği yabancı basın da etikete destek verirken İstanbul Sözleşmesi'nin fesh edilmesine karşı çıkıyor. İngiliz medya organı BBC ve diğer yabancı medya kuruluşların feministleri desteklemesi manidar karşılandı.

Kadın cinayetleri, kılıf olarak kullanıyorlar

Kadın cinayetlerini kılıf olarak kullanan Batı'nın fonladığı feminist dernekler, İstanbul Sözleşmesi'ni cinayetlere bahane olarak gösteriyor.

Cinayetleri "erkek terörü" ve "kadın cinayeti" şeklinde cinsel kimliğe büründürerek erkek ve kadını birbirine düşmanlaştıran zihniyet, öldürülen vatandaşlar üzerinden prim sağlıyor. 

İstanbul Sözleşmesi'nin ardından kadın cinayetleri patladı

Ancak gerçek feminist derneklerinin dayattığından çok farklı. Feministlerin 2012 yılında dayattığı İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanmasının ardından kadın cinayetlerinin patladığı belirlendi. 

Etikete büyük tepki

Öte yandan 'Emine Bulut' cinayeti başta olmak üzerek kadın cinayetlerini kılıf olarak kullanan feministlere, etiket üzerinden cevap veren vatandaşlardan büyük tepki geldi. Etiketlerde tepki mesajlarının fazlalığı ise dikkatlerden kaçmadı.

İşte tepkilerden bazıları:

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 20:42
  1. İstanbul Sözleşmesi
  2. feminist
  3. feminazi
  4. Emine Bulut Cinayeti
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