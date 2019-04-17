Feminist avukat ile meslektaşı arasında tartışma! 'Bana kaş göz işareti yapmayın'
Sosyal medyada İslam karşıtlığı, aile ve erkek düşmanlığıyla boy gösteren Feyza Altun isimli feminist bir avukat ile meslektaşı Cavit Tatlı arasında bir canlı yayında yaşanan tartışmayı engelleyemeyen sunucu reklama gitmek zorunda kaldı.17 Nisan 2019 Çarşamba 10:27
Türkiye, 31 Mart yerel seçimlerini geride bıraksa da sonuçların henüz netleşmemesi nedeniyle tartışmalar henüz bitmedi.
17 gündür devam eden süreç, televizyon programlarına da yansıdı.
Öyle ki; Haber Global'de ekrana gelen "Neden?" programının konukları arasında sert bir tartışma yaşandı.
Kavga bitmedi reklama gitti
İslam karşıtlığı, aile ve erkek düşmanlığıyla sosyal medyada boy gösteren Feyza Altun isimli feminist avukat ile meslektaşı Cavit Tatlı arasındaki tartışmayı engelleyemeyen sunucu reklama gitmek zorunda kaldı.
Kaş göz yapma
Cavit Tatlı, Feyza Altun'u kendisine kaş göz işaretleri yapmaması konusunda uyardı.
Parmak sallama
Feminist hukukçu Feyza Altun ise, Cavit Tatlı'nın kendisine parmak sallamaması gerektiğini söyledi.
Çağlar Cilara'dan TV5'e gol! İslam ve aile düşmanı feminist avukatı davet ettiler
YORUM YAZ