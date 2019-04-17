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Seçim 2019 Sayfası

Feminist avukat ile meslektaşı arasında tartışma! 'Bana kaş göz işareti yapmayın'

Sosyal medyada İslam karşıtlığı, aile ve erkek düşmanlığıyla boy gösteren Feyza Altun isimli feminist bir avukat ile meslektaşı Cavit Tatlı arasında bir canlı yayında yaşanan tartışmayı engelleyemeyen sunucu reklama gitmek zorunda kaldı.

17 Nisan 2019 Çarşamba 10:27

Türkiye, 31 Mart yerel seçimlerini geride bıraksa da sonuçların henüz netleşmemesi nedeniyle tartışmalar henüz bitmedi.

17 gündür devam eden süreç, televizyon programlarına da yansıdı.

Öyle ki; Haber Global'de ekrana gelen "Neden?" programının konukları arasında sert bir tartışma yaşandı.

Kavga bitmedi reklama gitti

İslam karşıtlığı, aile ve erkek düşmanlığıyla sosyal medyada boy gösteren Feyza Altun isimli feminist avukat ile meslektaşı Cavit Tatlı arasındaki tartışmayı engelleyemeyen sunucu reklama gitmek zorunda kaldı.

Kaş göz yapma

Cavit Tatlı, Feyza Altun'u kendisine kaş göz işaretleri yapmaması konusunda uyardı.

Parmak sallama

Feminist hukukçu Feyza Altun ise, Cavit Tatlı'nın kendisine parmak sallamaması gerektiğini söyledi.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 10:27
  1. Feyza Altun
  2. Cavit Tatlı
  3. canlı yayın tartışma

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