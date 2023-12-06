Femifaşistlere kapak olsun! Hülya Koçyiğit'ten dört dörtlük tespit

Başiskele Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte konuşan Koçyiğit, AK Parti iktidarının kadınların sorunlarına ilişkin çalışmalarına dikkat çekti.

"Türkiye’nin ikinci yüzyılı kadınların yüzyılı olacak." mesajı veren Hülya Koçyiğit, "İnsanlığın, varlığın, geleceğin şartı ailenin toplumsal direği kadındır. Kadın medenidir, ileridir ve üretkendir. Bugün hiçbir şey eskisi gibi değil, kadınların birçok sorunu AK Parti hükümeti döneminde telafi edildi, önleri açıldı." ifadelerini kullandı.

'Cumhurbaşkanımız gibi kadınlara değer veren erkeklerin çoğalmasını temenni ediyorum'

"Türkiye yüzyılımızda daha nice kadınlarımızı alkışlayacağız." diyen Koçyiğit, sözlerine şöyle devam etti:

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizin ikinci yüzyılının kadınların yüzyılı olacağını söyledi. Ben de buna inanıyorum. Unutulmamalı kadınlar devrimci ruhlardır, kadın demek hak, hukuk, saygı ve sevgi demek. Bugün birçok nokta eskisi gibi değil. Kadınlar için de bu böyle. AK Parti hükümetleri döneminde kadınlar için pek çok adım atıldı. Kızlarımız okumalı, vali ve hatta Cumhurbaşkanı olabilmeli.

Çocuklar için tüm anne ve babalar hayaller kurar. Özellikle meslekleri noktasında ama biz çocuklarımızın mutlu olacakları meslekleri yapmasını istemeliyiz. Emine Erdoğan'ı anmak isterim çünkü kendisi uluslararası toplumu vicdan noktasında harekete geçirmiş, kadınlarımız için pek çok çalışmaya imza atmış bir insan. Kendisini kutluyorum. Güçlü kadınlar yarını inşa edecek, ikinci yüzyıl kadınların elinde yükselecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi kadınlara değer veren erkeklerin çoğalmasını temenni ediyorum.

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