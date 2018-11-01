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Felç olan sevimli köpek 'Şanslı', Mersin'de şifa bulacak

Çorum'da geçirdiği trafik kazası sonucu 2 bacağını kaybedip felç olan 'Şanslı' isimli 6 yaşındaki köpek, Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde tedaviye alındı.

01 Kasım 2018 Perşembe 17:57
Felç olan sevimli köpek 'Şanslı', Mersin'de şifa bulacak

Çorum'da yaşayan Avukat Altay Uçar'ın 'Şanslı' ismini verdiği köpeği, 1,5 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu arka iki ayağını kaybedip, felç oldu. Tedavi için arayışa giren Uçar, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Veterinerlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile irtibata geçip, aile yakınlarına teslim ettiği köpeğini Mersin'e gönderdi. Türkiye'nin en büyük geçici hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezi olarak bilinen Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'nde Veterinerlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından teslim alınan köpeğin tedavisine başlandı.

Veterinerlik Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Cücük, "Kaburga kısmında bir kırık, bacaklarında da kireçlenme ve yine kırık olduğunu gördük. Detaylı incelemeyi röntgen sonucuna göre yapacağız. Bundan sonraki bakım süreci oldukça uzun sürecek. Başlangıçta fizik tedaviye başlayacağız. Tedavinin ne kadar süreceğini bilemiyoruz. Tedaviden bir randıman alamazsak, ömür boyu bizimle burada kalacak. Yaşamını burada devam ettirecek. Tedavi olursa da ne mutlu bize. O artık bizlere emanet" dedi.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 17:57
  1. Çorum
  2. Mersin
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  5. hayvan sevgisi

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