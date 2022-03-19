Felaket tellalı sahnede! Mehmet Ceyhan'dan yeni varyant açıklaması

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Bir dönem maskenin zararlarına dikkat çekip, salgınla mücadelede gereksiz olduğunu savunan, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun yeni normalleşme döneminde aldığı "maske" kararını ise "Bu karar vaka sayısını kontrolden çıkartır." diyerek eleştiren Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yine sahneye çıkarak vatandaşa korku pompaladı.

Prof. Ceyhan, "Omicron’un yeni varyantı BA2 Omicron'a göre özellikle çocuklarda ve yaşlılarda daha ağır seyrediyor." dedi.

Felaket senaryosunu çizdi!

Türkiye'de rastlanmayan varyant üzerinden felaket senaryosu çizen Prof. Ceyhan, "Biz henüz BA2 etkisini yaşamaya başlamadık. Umarım bizi sevmez. Yoksa sınır güvenliği, yurtiçi tedbirler, aşı sistemini oluşturmak aylar alır." ifadelerini kullandı.

Prof. Ceyhan, sözlerini şöyle tamamladı: COVID’den bıktık ve yorulduk. Ama o bizden bıktı mı, emin değilim.