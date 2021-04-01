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Aktüel Felaket tellalı Cem Davran yine sahnede: Her şey daha kötü olacak
Aktüel

Felaket tellalı Cem Davran yine sahnede: Her şey daha kötü olacak

AK Parti'nin salgın sürecini iyi yönetemediğini iddia eden Cem Davran isimli tiyatrocu sosyal medya hesabından kriz çığırtkanlığı yaparak "her şey daha kötü olacak" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 19:20:00 - 2021-04-01 19:21:56
Felaket tellalı Cem Davran yine sahnede: Her şey daha kötü olacak

AK Parti hükümetinin pandemi sürecini iyi yönetemediğini iddia eden tiyatrocu Cem Davran sürecin daha da kötü bir hal alacağını ileri sürerek felaket tellallığı yaptı. Vaka sayılarının artmasını fırsat bilip gündem olmaya çabası içine giren sözde tiyatrocu özde provokatör Davran, hükümeti aklınca karalamaya çalıştı.

AK Parti'yi koronavirüs salgınına karşı yeterli önlem almamakla suçlayan Davran sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Gelecek nesillere not; bugünleri araştırırken karşınıza, özellikle salgın dönemi çok kötü yönetildi gibi bilgiler çıkabilir, hemen inanmayın, özgür aklınızla iyice inceleyin, daha da kötü olduğunu göreceksiniz."

Öte yandan Türkiye ile hemen hemen aynı nüfusa sahip olan Almanya bile koronavirüs salgınına Türkiye'nin 2 katından daha fazla kurban verdi. 

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına karşı gelişmiş ülke olarak adlandırılan Almanya bile çaresiz kalmışken "Türkiye'de her şey daha kötü olacak" diyerek kriz tellallığı yapan Davran'a sosyal medyadan çok sayıda tepki yağdı.

 

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Yorumlar

Tufi

Ermenilerin soykırım iddialarına benziyor.  
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Putsavar

mezhepci alevi 
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