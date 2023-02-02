Fehmi Koru'yu mort eden okuru! 'HDP'lilerin özgürce sarılmasını engelleyen barajlar yıkılacak'

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Fehmi Koru, kendi bloğunda yayınladığı köşe yazısında, 6'lı masa tarafından açıklanan Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni övdü.

Koru yazısında, "Muhalefet zoru başarma yolunda" dedi.

Köşe yazılarını, "Yazı hayatının 50. yılında" notu ile kendini överek yayınlayan Koru'ya, bir okurundan tepki geldi.

Fehmi Koru'nun okuru, köşe yazısına yaptığı yorumda şu ifadeleri kullandı:

Koskoca adamların, saçma sapan seçmen avlama kağıdına "çok iyi olmuş, süper olmuş" tarzı goygoy yapması artık tiksindiriyor. Muhalefetseniz muhalifiz, RTE'ı sevmiyoruz deyin anlarız. Nedir bu kişisel kinlerine kılıf bulma çabası. Gerçi 18 milyonluk İstanbul’da liyakat sıralaması yapılsa 18 milyonuncu olacak İmamoğlu'nu başımıza çağın mucizesi diye seçenler tabii ki saçmalık çuvalına kutsal metin gözüyle bakacaklar.

Neymiş efendim cumhurbaşkanına tahsis edilecek uçaklar azaltılacakmış. Yahu zaten bütün yetkilerini alıp sembolik hale getireceğiniz c. başkanı 2-3 yılda bir cenazeye gidecek diye uçak mı tahsis edeceksiniz. Hem de azaltılacakmış. Azaltma ne ya. Uçakların tamamı satılacak desenize. Bakanlara cumhurbaşkanına bakıp, bu son model mercedesler israf diyenler başbakanlar ve bakanlar yalnızca yerli araç kullanabilir o da birer tane desenize. Bak bak azaltılacakmış...

Eksikleri de ben yazayım;

Tamamen doğa katliamı olan, deniz dibinde ekolojik dengeyi bozan Marmaray ve Avrasya tünelleri kapatılacak.

-Osmangazi ve çanakkale ve yavuz köprüleri kapatılacak

-Hızı tren rayları sökülerek bulgaristana hurda olarak satılacak

-İha siha gibi savaş projeleri sonlandırılıp barışçcıl üretim gerçekleşecek, voza, biblo gibi

-Memleketi bölen 26 bin km bölünmüş yol kazınacak eski 6 bin km'ye dönülecek

-Doğayı ve kuzey ormanlarını tahrip eden otoyollar kazınacak

-Havalimanlarının tamamı kazınacak. Atamızdan bize kaç tane kaldı ise ona dönülecek

-228 üniversite kapatılacak, eski 48 üniversiteye dönülecek böylece üniversiteli işsiz ve yurt sorunu çözülmüş olacak

-Hastaneler kapatılacak (pardon bu madde zaten varmış)

-Milli gemi vs. böyle memleketi tehlikeli sulara götürecek projelere son verilecek yapılmışlar hurdaya ayrılacak

-6 milyondan bilinçsizce 26 milyona çıkarılan araç sayısı tekrar eski hale döndürülecek, trafik kemalin kafası gibi pırıl pırıl olacak

-Yusufeli barajı gibi doğayı tahrip eden 5'li çete tarafından yapılan ne varsa hepsi yıkılacak, ırmaklarımız özgürce akacak

-Dağdaki HDP'lilerin özgürce sarılmasını engelleyen silvan barajı gibi barajlar yıkılacak

-Bir de köstebek gibi delinen dağlar var onlar sadece doldurulmakla kalmayacak hesap sorulacak, kim delmiş niye delmiş, amacı neymiş

-Üniversitelerde başörtüsü yasaklanacak

-Kamuda başörtüsü yasaklanacak

Türkiye’deki Müslümanlar ellerini çabuk tutup Ayasofya'da bir veda namazı kılsın yakında kapatılacak benden duymuş olmayın.