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Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yakınlığıyla bilinen Fehmi Koru, Ali Babacan'ın AK Parti'den istifa etme kararını bugünkü yazısında köşesine taşıdı. Koru, yaptığı değerlendirmede, "Bir şeyi daha açığa vuruyor açıklama: Ali Babacan’ın yeni bir siyasi oluşuma doğru yol alacağını…" ifadelerini kullandı.

09 Temmuz 2019 Salı 11:45
Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama

Fehmi Koru kişisel internet sitesinde yayımlanan yazısında, Ali Babacan'ın AK Parti'den istifa etmesini değerlendirdi. Koru, Ali Babacan'ın, duygusal sayılabilecek bir yazılı açıklama ile, kurucularından olduğu AK Parti ile bağlarını kopardığını belirtti.

Koru, Babacan'ın istifa metninde partiden ayrılma kararının kendisi açısından alınması zor olsa da zorunlu bir karar olduğunu güçlü ifadelerle dışa vurduğunu öne sürerken, "Bir şeyi daha açığa vuruyor açıklama: Ali Babacan’ın yeni bir siyasi oluşuma doğru yol alacağını…" dedi.

Koru'nun yazısının bir bölümü şöyle:

"Arkası gelecektir"

Günümüzü belirleyen iki birbirine taban tabana zıt akım var: Pek çok Batı ülkesinde de varlığını hissettiren ‘popülist’ politikacıların temsil ettiği, demokrasinin temel değerleri diye bilinen unsurları söylemde sorgulayan, uygulamada da onların yerine gücün daha az elde toplandığı yeni bir anlayışı ikame eden akım ile, demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, hür medya, kuvvetler ayrılığı gibi klasik değerleri savunan akım…

Türkiye’de ilkini bugün AK Parti temsil ediyor bu akımların…

Hatta, dünyanın değişik köşelerinde iktidara taşınan ve en çarpıcı temsilcisine ABD’de Donald Trump’la rastlanan bu akımın ilk başarılı örneği bile sayılabilir kendisini o yönde dönüştürmüş olan AK Parti…

Babacan ve onunla birlikte hareket edecek arkadaşlarının, varlığının hissedildiği her ülkede derin sarsıntılara yol açan ‘popülist’ anlayışın yanlışlığına, ilk olarak yine bizim ülkemizde son vermek gibi bir görevleri de bulunuyor.

Adaletli bir hukuk düzeni içerisinde kalkınmacı bir anlayışı yeniden diriltmek görevi…

İşsizlere iş bulacak bir ekonomik atılımı gerçekleştirirken, bunu herkesin kendini güvende bileceği bir hukuk düzeninde sağlamayı amaçlayan bir program yazılması gerekiyor.

“Nerede kalmıştık?” veya “Hadi köyümüze geri dönelim” tarzı bir kolaycılığı değil, 21. yüzyılın ilk 20 yılına damgasını vuran gelişmelerden hareketle, önümüzdeki dönemin şartlarını göz önünde tutan bir ufuk çizgisini kollamayı önceleyen bir anlayışla…

Ali Babacan’ın AK Parti’den ayrıldığını duyurmak için kaleme aldığı metin, kendisine destek verecek geniş toplumsal dinamiklerden oluşan arkadaşlarıyla birlikte tam da bunu yapmaya niyetlendiklerinin ilanı sayılabilir.

Herhalde arkası da gelecektir.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 11:45
  1. Ali Babacan
  2. Fehmi Koru

YORUM YAZ

  • ömer cihanömer cihan10 dk önce
    O KADAR ÇOK BÖLMEYE,PARÇALAMAYA HEVESLİSİNİZ Kİ GELSİNLER BAKALIM BİR GÖRELİM..
  • aliali12 dk önce
    ali babacandan cumhurbaşkanı niye korksunki korkacak olan fehmi korodur ya umdukları gerçekleşmezse zavallı fehmi koru ne yapar

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