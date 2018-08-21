Feghouli için Galatasaray'a astronomik teklif!

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’den Feghouli için 13 milyon euroluk bir teklif geldi. Galatasaray bu öneriye sıcak baktı ama Feghouli’nin senelik 5.5 milyon euro olan ücreti şuan için transferin önündeki en büyük engel.

Galatasaray’dan 3 milyon 850 bin euro garanti ücret alan oyuncusu için menajer Habib Antar’ın görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

Teknik direktör Fatih Terim geçen hafta yedek soyundurduğu yıldız futbolcuya önceki gün süre vermemişti.