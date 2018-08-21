Feghouli için Galatasaray'a astronomik teklif!
Galatasaray':da satılması planlanan oyuncular arasında yer alan Cezayirli futbolcu için Feghouli için Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’den 13 milyon euroluk astronomik bir teklif geldi.21 Ağustos 2018 Salı 11:07
Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’den Feghouli için 13 milyon euroluk bir teklif geldi. Galatasaray bu öneriye sıcak baktı ama Feghouli’nin senelik 5.5 milyon euro olan ücreti şuan için transferin önündeki en büyük engel.
Galatasaray’dan 3 milyon 850 bin euro garanti ücret alan oyuncusu için menajer Habib Antar’ın görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.
Teknik direktör Fatih Terim geçen hafta yedek soyundurduğu yıldız futbolcuya önceki gün süre vermemişti.
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