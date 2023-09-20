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Ekonomi FED'in faiz kararından sonra altın ve dolar piyasalarında hareketlilik!
Ekonomi

FED'in faiz kararından sonra altın ve dolar piyasalarında hareketlilik!

Yeniakit Publisher
2023-09-20 22:34:00 - 2023-09-20 22:58:09
FED'in faiz kararından sonra altın ve dolar piyasalarında hareketlilik!

ABD Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasından sonra dolar ve altın piyasasında hareketlilik yaşandı.

FED faiz oranı yüzde 5,25-5,50'te sabit bırakıldı.

Fed'in faiz kararı sonrası dolar ve altın piyasası hareketlendi.

Dolar endeksi güçlendi!

Ons altın fiyatı 1947 dolardan 1941 dolara kadar geriledi. ABD’de hisse senetlerinde karar sonrası düşüş görülürken, dolar tahvil faizlerinde yükseliş kaydedildi.

Kararın ardından 2 yıl vadeli ABD Hazine tahvil faizi yüzde 5,131 ile 16 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Karar sonrasında dolar endeksi güçlenirken Euro/dolar paritesi geriledi. Karar sonrasında dolar/TL’de sınırlı da olsa artış kaydedildi.
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