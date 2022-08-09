Fed'in faiz kararı ne zaman açıklanacak? (Fed Eylül 2022 toplantısı) Fed'in bir sonraki faiz toplantısı ne zaman?

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 2,25-2,50 seviyesine çıkardı. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) açıklamasında, "pandemi, artan gıda ve enerji fiyatları ve daha geniş fiyat baskıları nedeniyle arz ve talep dengesizliklerini yansıtan enflasyon yüksek kalmaya devam ediyor" denildi. FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak

ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı yakından takip ediliyor. Eylül ayı toplantısını yapan Fed'in faizde kaç puanlık artış yapacağı merak ediliyor. Fed'in faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne kadar artış bekleniyor? Piyasaların gözü kulağı ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına çevrildi. ABD'de enflasyonun yüzde 9,1 ile 41 yılın zirvesine çıkmasının ardından piyasalar Fed'in faiz toplantısına odaklandı.

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

ABD Merkez Bankası (FED) eylül ayı toplantısı 20-21 Eylül’de yapılacak. Faiz kararının 21 Eylül’de saat 21.00'de açıklanması bekleniyor.