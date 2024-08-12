Fed'in faiz indirimi piyasalarda kaosa mı yol açacak?

Piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fed'in faiz indirimleri borçlanma maliyetleri yükselen şirketlere rahatlama sağlayabilir. Ancak tarihsel olarak bakıldığındabu indirimler her zaman hisse senedi piyasası için olumlu olmadı.

TS Lombard'daki GlobalData Araştırma Başkanı Andrea Cicione'ye göre bu durum resesyon beklentilerine bağlı olacak.

MarketWatch'ta yer alan habere göre, eğer bir resesyon bekleniyorsa, ilk faiz indirimi sonrasında hisse senetleri kısa süreliğine yükselse de, ekonomi daralmaya başladığında değer kaybediyor. Resesyon önlenirse, hisse senetleri uzun vadede tahvillerden daha iyi performans gösterebilir.

Cicione ve ekibi S&P 500'ün 1984'ten 2019'a kadar olan performansını inceledi.

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Cicione ve ekibi S&P 500'ün 1984'ten 2019'a kadar olan performansını, geçmiş Fed faiz indirimi döngüleri boyunca takip etti. Buna göre, hisse senetleri ilk indirimden sonraki günlerde ortalama olarak yükseliyor. Ancak ekonomi geri çekildiğinde, ilk indirimden sonraki haftalarda düşüş görülüyor. Çalışmaya göre, hisse senetleri bir durgunluk önlenmişse ilk indirimden sonra yükselme eğiliminde hareket ediyor.

Piyasalarda geçen hafta "Kara Pazartesi" yaşanmıştı. Yatırımcıların yen "carry trade"ini aniden sonlandırmasıyla yükseliş ve küresel hisse senedi piyasaları düşüş yaşadı. Temmuz ayındaki zayıf istihdam raporu da ABD ekonomisine ilişkin resesyon korkularına neden olmuştu.

Cicione'ye göre, bir resesyon hisse senetlerini olumsuz etkileyebilirken, tahviller genellikle resesyon sırasında hisse senetlerinden daha iyi performans gösteriyor.

10 yıllık Hazine tahvili getirisi hafta içinde yüzde 3,78 ile yılın en düşük seviyesine düştükten sonra yeniden yüzde 3,94 seviyesine yükseldi.

Cicione, resesyonun önlenmesi durumunda hisse senetlerinin uzun vadede tahvillerden daha iyi performans göstereceğini belirtti.

Kaynak: AA