Federasyondan yeni kural! Bunu yapan kart görecek

Koronavirüs, tüm dünyayı yeni bir hayata alıştırmak zorunda bırakırken, sporda da yeni kurallar getirilmeye mecbur kılıyor. Kurallar koronavirüs önlemleri çerçevesinde yeniden oluşturulurken, yeni kurallar da buna eklenebiliyor.

İngiltere Federasyonu, tüm liglerinde kasıtlı olarak öksüren futbolcularla ilgili yeni bir kural getirecek.

The Guardian'da yer alan habere göre, bilinçli bir şekilde bir görevlinin veya başka bir futbolcunun suratına öksüren bir futbolcu, sarı veya kırmızı kartla cezalandırılacak.