Federasyondan açıklama "Haydutların tuzağına düştük!"

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo ve Milli Takım Teknik direktörü Didier Deschamp Marsilya-Lyon derbisinde yaşanan vahşet ile ilgili “Bu bir skandal, utanç verici” ve “Korkunç” açıklamasını yaptı.

Fransa Ligue 1'de pazar akşamı oynanan Marsilya-Lyon derbisi öncesi istenmeyen olaylar yaşandı. Lyon otobüsüne taşlı saldırı gerçekleşirken teknik direktör Fabio Grosso kanlar içinde kaldı. Fransa Futbol Federasyonu da karşılaşmayı erteledi. Grosso’nun kaşına 13 dikiş atıldı.



French Football Weekly’nin haberine göre, dün akşam Ballon d'Or’a katılan Fransız futbolunun önde gelen isimleri vahşetle ilgili konuştu.



Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo, “Bu bir skandal, utanç verici. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz. Futbolun imajımızı zedeleyen bu haydutların tuzağına düşmesini istemiyorum. Ülkemizi utandıran bu olgunun kesin olarak ortadan kalkması için elimizden geleni yapacağız” dedi.



Didier Deschamps ise, “Böyle görüntülere sahip olmak korkunç. Bir daha görmeyi bile istemiyoruz. Konumu ne olursa olsun futbolun taşıması gereken imaja zarar veriyor” ifadelerini kullandı.