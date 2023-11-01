  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Borsada hisseleri bir anda yüzde 96 değer kaybeden dev şirket iflas etti

Bayraktar TB3 ile ilgili ABD ve İsrail'i şok edecek gelişme! Selçuk Bayraktar duyurdu

Adalet Bakanı Tunç'tan Can Atalay açıklaması

3 bin yıllık antik kentte 57 yıldır kesintisiz kazı yapılıyor: Türk izleri bulundu

Fikirlerini ‘kusmuk’ olarak böyle serdetti! Bu Nazi çakmasının yanına kâr mı kalacak yaptığı şey?

Devlet Bahçeli’den efsane “Gazze” kapağı! O cahiller apışıp kalacak

Alırken kiracısız ev arıyorlar! Evler satılmıyor fiyatlar düşüyor

Hande Fırat’tan olay sözler! Bakalım bu yalanları yutan olacak mı?

Türkiye'den gaz alan iki ülke Yunanistan ile bir olup petrol hamlesini yaptı! Ankara'yı devre dışı bırakacaklar

Ali Yerlikaya, o rezillerin ayarını bozdu! Öyle bir şey yaptı ki, çok fena tongaya düştüler
Spor Federasyondan açıklama "Haydutların tuzağına düştük!"
Spor

Federasyondan açıklama "Haydutların tuzağına düştük!"

Yeniakit Publisher
2023-11-01 21:06:00 - 2023-11-01 21:06:48
Federasyondan açıklama "Haydutların tuzağına düştük!"

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo'dan Marsilya-Lyon maçına dair olay açıklamalar geldi.

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo ve Milli Takım Teknik direktörü Didier Deschamp Marsilya-Lyon derbisinde yaşanan vahşet ile ilgili “Bu bir skandal, utanç verici” ve “Korkunç” açıklamasını yaptı.

Fransa Ligue 1'de pazar akşamı oynanan Marsilya-Lyon derbisi öncesi istenmeyen olaylar yaşandı. Lyon otobüsüne taşlı saldırı gerçekleşirken teknik direktör Fabio Grosso kanlar içinde kaldı. Fransa Futbol Federasyonu da karşılaşmayı erteledi. Grosso’nun kaşına 13 dikiş atıldı.

French Football Weekly’nin haberine göre, dün akşam Ballon d'Or’a katılan Fransız futbolunun önde gelen isimleri vahşetle ilgili konuştu.

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo, “Bu bir skandal, utanç verici. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz. Futbolun imajımızı zedeleyen bu haydutların tuzağına düşmesini istemiyorum. Ülkemizi utandıran bu olgunun kesin olarak ortadan kalkması için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Didier Deschamps ise, “Böyle görüntülere sahip olmak korkunç. Bir daha görmeyi bile istemiyoruz. Konumu ne olursa olsun futbolun taşıması gereken imaja zarar veriyor” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23