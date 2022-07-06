FED'den kripto paralara beklenmedik destek!



Şaşırtıcı bir gelişmede, salı günü FED tarafından düzenlenen bir panelde, kripto için büyük destek geldi. Doların durumunu daha da güçlendireceği için kripto varlıklarının ABD ekonomisinde gelişmesine izin verilmesini tavsiye ettiler. Fed kripto para birimleri tartışması bazı ilginç gözlemlere yol açtı.

Doları Güçlendirmeye Destek

Kripto tüccarlarının aklındaki en büyük soru, kriptonun yakın gelecekte mevcut düşük seviyelerden toparlanıp toparlanmayacağıdır. Panel üyeleri, kripto para birimlerinin, özellikle de CBDC’lerin kullanımının ABD dolarının uluslararası pazardaki rolünü güçlendirebileceğini düşünmekteler. Düzenleyici tarafta, dijital varlıkların etrafında sunulan hizmetlerin dolar ile bağlantılı olması gerektiğini öne sürdüler.

“Dijital varlıklar, orta vadede doların uluslararası pazardaki rolünü gerçekten güçlendirebilir. Bu, bu varlıklar etrafında yapılandırılmış yeni hizmet setleri dolar ile bağlantılıysa yapılabilir.”

Geçen ay, Fed Başkanı Powell, kripto para birimleri ve sabit paralardaki hızlı büyüme hakkında konuştu.

“Kripto varlıklardaki ve stablecoin’lerdeki muazzam büyüme ışığında Fed, CBDC’lerin kullanımını inceliyor.” dedi.

Fed, bir CBDC’nin zaten güvenli ve verimli bir yerel ödeme sistemini iyileştirip iyileştirmeyeceğine bakıyor. Fed’in teknik incelemesinde de belirtildiği gibi, bir Amerikan CBDC’si potansiyel olarak doların uluslararası konumunu korumaya yardımcı olabilir, diye ekledi.

CBDC’ler ABD Doları İçin Avantajlı

Panel katılımcıları, dijital varlıkların belirli teknolojik yönlerinin doların avantajlarını değiştirip değiştiremeyeceği veya çeşitli rollerini güçlendirip güçlendiremeyeceği gibi soruları tartıştı. Katılımcılar, teknolojinin tek başına küresel para ekosisteminde köklü değişikliklere yol açmayacağını belirtti. Ayrıca Fed paneli, kripto ekosisteminin şu anda perakende yatırımcılara odaklandığını söyledi. Kurumsal yatırımcılara yönelik hareket, düzenleyici bir çerçevenin olmaması nedeniyle oldukça kısıtlı.

“CBDC’lerin gelişimi aynı zamanda yerel perakende sektörlerine odaklanma eğilimindeydi. Bu nedenle ABD dolarının uluslararası statüsü için bir tehdit değil.”

Katılımcılar, sınır ötesi CBDC‘lerin kapsamının hala oldukça sınırlı olduğunu kabul ettiler.

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