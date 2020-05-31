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Ekonomi

FED’den ikinci dalga uyarısı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, pandemide ikinci dalga riski olduğunu belirterek, önlem almaya devam edeceklerini, ikinci bir dalganın güveni zedelemesinden endişe duyduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 11:03:00 -
FED’den ikinci dalga uyarısı

Son aylarda benzeri görülmemiş bir acil durum yaşandığına işaret eden Powell, Fed’in araçlarını sonuna kadar kullanması gerektiğini gördüklerini dile getirerek, “Daha önce geçilmemiş birçok kırmızı çizgiyi geçtik, halihazırda yaşanan küresel kriz finansal sistemin zayıflığından kaynaklanmıyor, bu reel ekonomide yaşanan bir sorundur. Salgında açık bir şekilde ikinci dalga riski var. Bu zorlayıcı olacaktır. Tabii ki buna karşı önlem almaya devam edeceğiz” diye konuştu. Fed Başkanı Powell, salgında ikinci bir dalganın güveni zedelemesinden endişe duyduğunu da ifade etti. Ekonominin tamamen toparlanmasının, insanların kendini güvende hissetmelerine bağlı olduğunu aktaran Powell, salgında ikinci dalganın bilanço ve enflasyon açısından zayıf bir toparlanmaya neden olabileceğini dile getirdi.

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