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Aktüel Fedakâr öğretmenler 4 derslikli okul yaptırıyor
Aktüel

Fedakâr öğretmenler 4 derslikli okul yaptırıyor

Van’ın Muradiye ilçesinde ikili eğitimin yapıldığı Otlakbaşı İlkokulunda, öğrencilerinin sabah ve akşam soğuğa maruz kalmasına gönülleri el vermeyen öğretmenler, tekli eğitime geçebilmek için kendi imkanları ve hayırseverlerin desteğiyle yaptıracakları 4 derslikli ek binanın temelini attı.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 12:11:00 -
Fedakâr öğretmenler 4 derslikli okul yaptırıyor

İlçeye 30 kilometre mesafede bulunan Otlakbaşı Mahallesi’ndeki 211 öğrencinin bulunduğu ilkokulda görev yapan 11 öğretmen, öğrencilerine daha sağlıklı eğitim ortamı oluşturmak için 4 derslikli bina yaptırıyor.

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