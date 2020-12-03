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Aktüel Fedakar anne baba hayatlarını engelli kızlarına adadı
Aktüel

Fedakar anne baba hayatlarını engelli kızlarına adadı

Yeniakit Publisher
2020-12-03 11:44:11 -
Fedakar anne baba hayatlarını engelli kızlarına adadı

VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde yaşayan Naci ve Behiye Baydar çifti, yıllardır doğuştan zihinsel ve bedensel engelli kızlarının mutluluğu için her türlü fedakarlığı yapıyor.

İlçeye bağlı Örencik Mahallesi'nde yaşayan Baydar çifti, doğuştan bedensel ve zihinsel engelli kızları Nergiz (21) ve Semra Baydar'ın (30) mutluluğu için verdikleri mücadeleyle herkese örnek oluyor.

Kızları için 30 yıldır sürdürdüğü ücretli öğretmenlik mesleğini de bırakan Baba Naci Baydar, eşiyle birlikte kız çocuklarına ve yatalak hasta babasına gözü gibi bakıyor.

Kızlarını her gün tekerlikle sandalyeyle dolaştıran, sevdikleri oyunları oynatan Baydar, çocuklarını çok sevdiğini ve onların mutluluğunun her şeyden önde geldiğini söyledi.

Yaşadıkları karşısında asla isyankar olmadığını, her zaman Allah'a şükrettiğini belirten Baydar, şu değerlendirmede bulundu:

"30 yıl ücretli öğretmenlik yaptım. 4 çocuk babasıyım 2'si engelli. Gece bizi uyutmuyorlar. Sürekli onlarla ilgilenmemizi istiyorlar. Söz konusu evlat oldu mu Allah dayanma gücü veriyor. İnsan uyumasa da önemi yok. Biz zevkle bakıyoruz. 2 çocuğum daha var onlar da üniversite okuyorlar. Annem ve babam yanımızda yaşıyor. Babam yatalak. Evde sağlık hizmeti alıyor. Onara da bakıyorum. Sağ olsun devletimiz hiçbir şeyimizi eksik etmiyor."

Eşinin de bu süreçte kendisine destek verdiğini aktaran Baydar, "Evde yaşam alanlarını elimden geldiği kadar onların ihtiyaçlarına uygun düzenledim. Nergiz bedensel engelli olduğu için yatağını özel yaptırdım. Tekerlekli sandalyeyle onları gezdiriyorum. Evime kendi imkanlarımla engelli rampası yaptım. Her şey çocuklarım için. Hiçbir şey sağlık kadar önemli değil." ifadelerini kullandı.

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