FED toplantısı ne zaman saat kaçta? FED faiz kararı açıklandı mı saat kaçta açıklanacak?
FED toplantısı ne zaman? Küresel piyasaların gözü kulağı FED’in faiz kararında. Peki, FED toplantısı ne zaman yapılacak? FED faiz kararı ne oldu?
FED toplantısı ne zaman yapılacak? Küresel piyasaların gözü kulağı ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararında. Peki, FED kararı ne zaman açıklanacak?
FED toplantısı ne zaman saat kaçta? FED faiz kararı açıklandı mı saat kaçta açıklanacak?
2021 yılının son ABD Merkez Bankası toplantı 14-15 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. FED toplantısının 15 Aralık 21.00'de sona ermesi kararın ise 22.30 civarında açıklanması bekleniyor.
Kasım ayında ABD Merkez Bankası FED, beklentilere uygun olarak politika faizini değiştirmedi ve yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Aynı zamanda aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında 15 milyar dolarlık azalışa gidileceğini açıkladı.