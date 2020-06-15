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Ekonomi

Fed, şirket tahvili almaya başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-06-15 21:43:12 -
Fed, şirket tahvili almaya başlayacak

WASHIGTON (AA) - ABD Merkez Bankası (Fed), şirket tahvili almaya başlayacağını bildirdi.

Fed'den yapılan açıklamada, bankanın İkincil Piyasa Kurumsal Kredi Tesisi (SMCCF) kapsamında, piyasa likiditesi ve büyük işverenler için kredi mevcudiyetini desteklemek amacıyla şirket tahvili alacağı kaydedildi.

Söz konusu alımla şirket tahvil portföyü oluşturulacağı belirtilen açıklamada, şirket tahvili alımlarında minimum derecelendirme ve maksimum vade gibi kriterlere bakılacağı ifade edildi.

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