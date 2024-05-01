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Ekonomi Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı
Ekonomi

Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-05-01 21:28:00 -
Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında bıraktı.

Fed faiz oranlarını son yirmi yılın en yüksek seviyesinde sabit tuttu ve enflasyonda son dönemde yaşanan gerilemeleri kabul ederek, ekonominin zayıflamaması halinde yıl boyunca sürebilecek bir bekle ve gör duruşunu uzattı.

İki gün süren FOMC toplantısının ardından politika açıklamasında yetkililer, son aylarda enflasyonu düşürmeye yönelik "daha fazla ilerleme kaydedilmediğini" vurguladılar. Bu yılın başlarında yetkililer, sağlıklı bir işgücü piyasası ile düşük enflasyon hedeflerine ulaşmaya yönelik risklerin "daha iyi bir dengeye doğru ilerlediğini" söylemişlerdi, ancak yetkililer açıklamalarını bu tür bir iyileşmenin durduğunu gösterecek şekilde değiştirdiler.

Merkez Bankası ayrıca, dört yıl önce başlattığı acil pandemi teşvik çabalarının sona ermesini uzatmak amacıyla 7,4 trilyon dolarlık varlık portföyünde devam eden azaltmayı yavaşlatma planlarını onayladı.

Fed, elindeki Hazine tahvillerinin vadesi geldiğinde gelirlerini yenilerine yatırabiliyor, ancak 2022'den bu yana her ay 60 milyar dolara kadar Hazine tahvilinin portföyden çıkmasına izin veriyor. Haziran ayından itibaren bu aylık düşüş hızını 25 milyar dolara düşürecek.

Gösterge federal fon oranının %5,25 ile %5,5 arasında bırakılması kararı geniş çapta bekleniyordu. Yatırımcılar ayrıca, yüksek enflasyon verilerinin ekonomik yavaşlamayı önlemeyi amaçlayan bir dizi indirim beklentisini boşa çıkarmasının ardından Fed'in Haziran ortasındaki bir sonraki toplantısında faiz oranlarını sabit tutmasını bekliyor.
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