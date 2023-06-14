Fed kararı sonrası gözler altın ve dolara çevrildi

Küresel piyasaların merakla beklediği ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı açıklandı. Fed faizi Piyasa beklentilerine paralel olarak değiştirmeyerek yüzde 5,25'te sabit tuttu. Peki önümüzdeki günlerde dolar ve altında yön ne olur? İşte detaylar...

BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “ABD’de TÜFE’den sonra ÜFE’nin de tahminlerden düşük gelmesiyle birlikte piyasa zaten Fed’in faiz artırımı konusunda bir değişikliğe gitmeyeceği yönünde hemfikirdi bunu da fiyatlarına yansıtmıştı.

Dolar endeksi geri çekildi

Özellikle üretici fiyatları tarafında son 4 ayın 3’ünde gerileme görülmesiyle birlikte dolar endeksinde bir geri çekilme hareketini beraberinde gördük. Fed kararı sonrasında dolar endeksinin gün içerisinde gördüğü 103.40 seviyesinden 102.75’e geri çekildiğini an itibarıyla görüyoruz.

Fed 15 aylık bir süre içerisinde faiz artışına devam ediyordu. Faiz artış maratonuna ara vermesini beklediği aralık politika faizinin yüzde 5-5.25 aralığıydı ve şu anda o seviyede bıraktı.

'Fed dikkatli olacağını açıkladı’

Fed’den gelen ilk açılamalar Komite enflasyonun yüksek olduğunu ve enflasyonun olası risklerine karşı dikkatli olmaya devam edeceğini belirtti.

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Fed’in karar metninde faizin sabit tutulmasının ilave bilgiler ve para politikası üzerindeki etkilerini değerlendirme olanağı verdiğine dikkat çekildi. Yani Fed bekle göre geçeceğini açıkladı.

‘Faiz artışları masada’

Noktasal grafiğe yansıyan beklentiler ise önümüzdeki dönemde faiz artışlarının yine masada olacağını işaret etti.

Powell daha önceki değerlendirmesinde geçmiş faiz artışlarının etkilerini görmek için üstü kapalı haziran ayında durma sinyali vermişti. Opsiyon piyasasında da haziran için Fed’in faizi sabit bırakma ihtimali güçlü bir şekilde fiyatlanmıştı.

Piyasanın genel beklentisi ise faiz indirimi konusunda Fed’in aceleci olmayacağı yönündedir.

‘İstihdam verileri gözlenecek’

Fed faizlerin sabit tutulması politika yapıcıların ek verileri değerlendirmesini sağlayacak diyor. Yani özetle bu açıklamalarda Fed veri odaklı derken çekirdek enflasyon, istihdam verilerini daha ön planda gözlemlemeye devam edecektir.

Fed kararı sonrasında 2023’te faiz indirimi olasılığı fiyatlamalardan çıkmış oldu.

Dolar/TL'nin yönü?

Dolar/TL tarafında açıklamalar henüz fiyatlamalara yansımış değil. Bizdeki durum 22 Haziran’daki faiz toplantısına kadar dolar tarafında güçlü duruş devam edecektir.

‘Ons altın geri çekilebilir’

Altın tarafında ise Fed kararı sonrasında 1940 dolar onslarda satıcılı görünüm devam ediyor. 2023’te faiz indirimi kararının çıkmasıyla birlikte bu düşüş belirginleşerek 1930-1920 ve 1900 dolara doğru kısa süreli geri çekilme görülebilir ancak bu kalıcı olmayacaktır.

‘Ons altında toparlanma görülebilir’

Faiz indiriminin masadan kalkması beklenen bir şeydi. Dolayısıyla bu yıl ons tarafında bir toparlanma göreceğiz. Ons altın tarafını etkileyen dolar/Japon yeni paritesinin 140 seviyesinin üzerine çıkması ons altında yukarı yönlü hareketi baskılayan parametredir.

Gram altın ne olur?

Gram altın güçlü kalmaya devam edecektir. İçeride aslında dolar/TL’nin hangi fiyat seviyesinde olacağı değil, öngörülebilir bir bant içerisinde kalması beklentisi öne çıkıyor. Bu durum gram altın yine gözde yatırım aracı olmaya devam ettirecektir.

‘1550-1700 bandı izleniyor’

Gram altında 1360 liradan başlayan yükseliş 1450 seviyesinde kısa bir soluklanma yaşadı. Bu seviyeden yükselişle 1500 seviyesi test edildi. Bu tarihi zirve seviyesinden sonra ufak çaplı geri çekilme hareketlerini gözlemeye devam ediyoruz. Gram altında 1450’nin altına doğru sarkmalar orta vade için alım fırsatı olurken, 1500 üzerinde 1550-1700 bandında fiyatlamaları görmemiz mümkün olacaktır. Ancak bunun için 3 aya ihtiyacımız vardır.”

Kaynak: Milliyet