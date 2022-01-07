FED faizi artırırsa ne olur? Fed faiz artırımına giderse dolar ne olur? FED faizi yükseltirse dolar, altın düşer mi çıkar mı?

Dünyanın birçok ülkesinde artan enflasyonu kontrol altına almak üzere merkez bankaları faiz artışına gidiyor. Bu ülkeler arasına yakın zamanda ABD'de de katılabilir.

FED faizi artırırsa ne olur?

Fed’in olası bir faiz artışı gelişmekte olan piyasalar başta olmak üzere dünya piyasalarını derinden etkileyecek. Fed’in faiz artırımı doların değerinin artması ve büyümenin yavaşlamasını beraberinde getirebileceği piyasalar tarafından endişe ile takip ediliyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayında açıkladığı karara göre beklentiler doğrultusunda faize dokunmayarak yüzde 0,00 - yüzde 0,25 seviyesinde sabit bırakmıştı.

FED faizi artırırsa altın düşer mi?

FED'in faiz artırımı yurt içinde doların değerini aşağı çekebilir. Böyle bir durumda hem altının gram fiyatı hem de ons fiyatı aşağı çekilebilir.

FED faizi artırırsa borsa çıkar mı iner mi?

FED'in faiz kararı bir çok ülkeyi yakından ilgilendiriyor. Ülke borsaları FED'in vereceği faiz kararına göre tepki verebilir. Ayrıca FED faiz kararı ile dolarda değer kayıpları ve değer artması da yaşanabilir.

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 14-15 Aralık tarihlerinde düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanaklarını yayımladı. Fed yetkilileri geçen ay gerçekleştirilen toplantıda oldukça sıkı olan istihdam piyasası ve yüksek enflasyon nedeniyle ekonomiyi yavaşlatmak için merkez bankasının faiz oranlarını öngörülenden daha erken yükseltmek durumunda kalabileceğini ve bilançosundaki varlıkları azaltabileceğini ifade etti.

Fed'in dün yayımlanan ve piyasaların para politikasında sıkılaştırma yanlısı olarak değerlendirdiği 14-15 Aralık politika toplantısının tutanakları, yetkililerin, küresel arzda görülen darboğazların yanı sıra, 2022'de de devam etmesi beklenen fiyat artışlarından endişe duyduğunu gösterdi.