Fed faiz kararının ne zaman açıklayacak? FED mayıs kararı ne zaman? Fed faiz kararını saat kaçta açıklayacak?

Piyasaların diken üzerinde beklediği, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına sayılı günler kaldı. Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı küresel piyasalarda büyük merak uyandırdı.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED belirli tarihlerde düzenlenen toplantıların ardından faiz kararını açıklıyor. ABD Merkez Bankası’nın mayıs ayında açıklayacağı faiz kararı için geri sayım başladı. Ekonomiyi yakından takip eden milyonlarca kişinin gündeminde küresel ekonomiye yön veren FED faiz kararı yer alıyor. ABD Merkez Bankası son toplantısının ardından faiz artırımını gitmişti. Yapılan açıklama ile faiz aralığı %0,25-0,50 seviyesi yükseltildi.

ABD Merkez Bankası(FED) yeni toplantısı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. FED faiz toplantısı 3-4 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Toplantının ardından alınan FED faiz kararının 4 Mayıs saat 21:00’de açıklanması bekleniyor.

Fed Başkanı Jerome Powell Fed'in 3-4 Mayıs'ta gerçekleşecek toplantısında 50 baz puanlık faiz artışının masada olduğunu söyledi. St. Louis Fed Başkanı James Bullard da Fed'in daha sert adımlar atması gerektiğini vurgulayarak, 75 baz puanlık faiz artışının daha önce yapıldığını ve bunun dünyanın sonu olmadığını dile getirdi.