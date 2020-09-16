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Ekonomi Fed faiz kararını açıkladı
Ekonomi

Fed faiz kararını açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 21:17:00 -
Fed faiz kararını açıkladı

Amerikan Merkez Bankası (Fed) koronavirüsün ekonomiye olumsuz etkilerinden dolayı geçtiğimiz aylarda bir dizi önlemler almıştı.

Piyasaya milyarlarca dolar basıp veren Fed, salgından zarar gören ekonomiyi kurturmak için kıymetli madenler ve borsa hisseleri dahil birçok alanda alım yapmıştı.

Faizi sabit bıraktı

Koronavirüsün verdiği hasarı azaltmak isteyen Fed bu nedenle faiz oranlarını aşağıya çekmişti. Bu kararını değiştirmeyen Fed son faiz kararında mevcut olan yüzde 0-0,25 aralığı koruma kararı aldı.

Fed yetkilileri 2020 yılında ekonomik daralma tahminini olumlu yönde revize etme kararı aldı. Fed'in açıkladığı 'Ekonomik Projeksiyon' raporuna göre, 2020 yılı daralma beklentisi yüzde 3,7 olurken, 2021 yılında yüzde 4,0 büyüme bekleniyor.

Bu arada Fed yetkilileri 2022 yılı beklentisini yüzde 3,5 büyümeden yüzde 3,0 büyümeye düşürdü. Fed 2023 yılı için beklentisini yüzde 2,5 olarak belirledi.

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