FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 FED Aralık faiz kararı açıklandı mı, ne olacak?

Fed faiz indirimi tartışmaları, yılın son çeyreğinde iyice kızıştı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantı tutanakları, faiz politikasına dair farklı görüşlerin olduğunu gösterirken, piyasalar fed faiz kararı ne olacak sorusunun yanıtı için bankanın güncel ekonomik değerlendirmelerini bekliyor. Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu, sadece hisse senedi değil, altın ve döviz piyasalarının da yönünü belirleyecek. Yakın zamanda Fed yetkililerinden gelen ılımlı açıklamalar, akıllara "Gerçekten fed faiz indirimi ne zaman başlayacak?" sorusunu getiriyor. Bu kritik Aralık toplantısı, küresel ekonomi için yeni bir dönemin başlangıcı olabilir mi? İşte yılın son ve kritik Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusuna ilişkin güncel değerlendirmeler ve toplantı takvimi...

FED ARALIK AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Piyasaların heyecanla beklediği Fed faiz kararı, yılın son toplantısında kesinleşecek. Belirlenen takvime göre, ABD Merkez Bankası (Fed) yılın son faiz kararını 9-10 Aralık 2025 tarihinde açıklayacak. Faiz kararı, 10 Aralık 2025 saat 21.00'de (Türkiye saatiyle) belli olacak.

FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE, FAİZ İNDİRİMİ KARARI ÇIKAR MI?

ABD Merkez Bankası’nın son toplantısına ilişkin tutanaklar, faiz indirimleri konusunda Fed üyeleri arasında görüş ayrılığı olduğunu ortaya koymuştu. Buna rağmen, son günlerde Fed üyelerinden gelen "güvercin" (yumuşak para politikası yanlısı) açıklamalar, piyasanın fed faiz indirimi beklentilerini yeniden güçlendirdi.

New York Fed Başkanı John Williams ve San Francisco Fed Başkanı Mary Daly gibi isimler, yakın vadede bir faiz indirimi için alan olduğunu ve gelecek ayki toplantıda indirime destek verebileceklerini belirten sinyaller verdi.

Geçen ay Fed Başkanı Jerome Powell'ın, Aralık toplantısında daha fazla faiz indirimi yapılmasının kesin olmadığına dair temkinli açıklamaları, piyasanın beklentilerini kısa bir süreliğine zayıflatmıştı. Ancak son güvercin söylemler bu havayı değiştirdi.

Bu açıklamalar, yatırımcılar nezdinde düşük faiz oranları dolar gibi faiz getirisi olan varlıkların cazibesini azaltacağı için altını öne çıkarıyor. Bu gelişmenin etkisiyle altının onsu ve gram altın fiyatlarında yukarı yönlü kıpırdanmalar gözlendi.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİNİN ALTIN VE DOLARA ETKİSİ NE OLDU?

ABD Merkez Bankası’nın gelecek ay faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin yeniden güçlenmesi, altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlenmeyi beraberinde getirdi.

Altın Fiyatları: Altının onsu bu beklentiyle birlikte artış göstererek 4 bin 142 dolara yükseldi, gün içinde 4 bin 109-4 bin 155 dolar aralığında dalgalandı. Gram altın ise son dönemde 5 bin 450 TL’ye kadar çekilse de, dün tekrar 5 bin 639 TL seviyelerinden işlem gördü.

Dolar Etkisi: Dolar endeksindeki artışın yarattığı baskı, altın fiyatlarındaki bu yükselişi dengeleyerek tekrar gerilemeye neden oldu.

Fed faiz kararı ne olacak sorusunun cevabı, küresel piyasaların yönünü belirlemede kilit rol oynayacak.