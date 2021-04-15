  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Fed Başkanı Powell'dan Faiz açıklaması
Ekonomi

Fed Başkanı Powell'dan Faiz açıklaması

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, varlık alımlarının belli bir zaman sonra azaltılacağını ve bunun faiz kararından önce olacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 01:35:00 -
Fed Başkanı Powell'dan Faiz açıklaması

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Washington Ekonomi Kulübünce düzenlenen video konferans etkinliğinde, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Daha hızlı büyüme ve daha yüksek istihdam yaratma dönemine girildiğine işaret eden Powell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yeniden artmasının risk oluşturduğunu ve dikkatli olunması gerektiğini yineledi.

Powell, iş gücü piyasasında toparlanma tamamlanana, enflasyon yüzde 2'ye ulaşana ve bu oranının biraz üzerinde seyredene kadar faiz oranlarını mevcut seviyede tutmayı beklediklerini aktararak ekonominin hedeflere doğru ilerlemesine odaklandıklarını anlattı.

Hedefler sağlandığında faiz oranlarını yükseltmeyi değerlendireceklerini vurgulayan Powell, faiz oranlarında artışın bu yıl olası olmadığını yineledi.

Powell, birçok Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyesinin 2024'e kadar faizlerde artış öngörmediğini aktardı.

Varlık alımlarına ilişkin soruya Powell, "Geçen aralık ayından bu yana hedeflerimize yönelik önemli ilerlemeler kaydettiğimizde varlık alımlarını azaltacağımız zamana ulaşacağız. Bu, büyük olasılıkla faiz oranlarını yükseltmeyi düşündüğümüz zamandan çok önce olur." yanıtını verdi. Powell, konuya ilişkin henüz bir karar almadıklarını vurgulayarak varlık alımlarının hızını kademeli olarak azaltacaklarını kaydetti.

Bir soru üzerine Powell, kripto paraları "spekülasyon araçları" olarak tanımladı ve altına benzeterek ödeme işlemlerinde aktif şekilde kullanılmadığını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD istihbarat raporunda çarpıcı ifadeler: Biz çekilirsek Türkiye'nin baskısı artar
Dünya

ABD istihbarat raporunda çarpıcı ifadeler: Biz çekilirsek Türkiye'nin baskısı artar

ABD istihbarat kurumlarının ortak çalışması ile hazırlanan ve ABD Kongresine sunulan "2021 ABD İstihbaratı Tehdit Değerlendirmesi Raporu"nda..
Erbil Havalimanı vuruldu!
Dünya

Erbil Havalimanı vuruldu!

IKBY Güvenlik Ajansı, en az bir füzenin Erbil Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldığını duyurdu

Mide bulandıran olay! 2 yaşındaki çocuğu banyo yaptırma bahanesiyle...
Aktüel

Mide bulandıran olay! 2 yaşındaki çocuğu banyo yaptırma bahanesiyle...

Uşak'ta Ceylan Tandiş ile sosyal medya üzerinden tanışan Yaşar Ercan, genç kadının 2 yaşındaki bebeğine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıy..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay