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Yerel Feci olay! Tüfekle oynayan çocuk kendini vurdu
Yerel

Feci olay! Tüfekle oynayan çocuk kendini vurdu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu kendini vuran çocuk ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-11 21:41:00 - 2023-01-11 21:57:11

Aydın’ın Nazilli ilçesinde oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu kendini vuran çocuk ağır yaralandı.

Olay, Nazilli’ye bağlı kırsal Yalınkuyu Mahallesi’nde saat 18.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ö.S. oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu göğsünden yaralandı. İhbar üzerine harekete geçen 112 Sağlık ekipleri, Yalınkuyu Mahallesi’ndeki adreste tüfekle vurulmuş halde olan H.Ö.S.’yı (15) olay yerindeki müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Çocuğun sağlık durumu iyi

Burada yapılan ilk müdahalede aşırı kan kaybı bulunan ağır yaralı çocuk, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatan jandarma ekipleri, hastaneye gelen yakınlarından bilgi alırken, çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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