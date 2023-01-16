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Yerel Feci olay! 3 yaşındaki çocuk balkondan düştü
Yerel

Feci olay! 3 yaşındaki çocuk balkondan düştü

Siirt'te evlerinin balkonundan düşen 3 yaşındaki Ömer A. yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2023-01-16 22:43:00 -
Feci olay! 3 yaşındaki çocuk balkondan düştü

Siirt'te evlerinin balkonundan düşen 3 yaşındaki Ömer A. yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Siirt’in Kurtalan ilçesinde meydana geldi. Evlerinin balkonuna çıkan Ömer A., dengesini kaybederek zemine düştü. Ailesinin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık durumu iyi

Yaralı çocuk olay yerinde yapılan il müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ömer A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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