Feci kazada vefat edenlerin ailelerinden adalet çağrısı

Midyat ilçesinde 7 Eylül 2020'de Midyat- Dargeçit karayolunun 12'nci kilometresinde traktör, otomobil ve hafriyat yüklü kamyonun karıştığı kazada, vefat eden 3'ü çocuk 6 kişinin acısı dinmiyor.

Kaza sonrası Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında, kazada kusurlu oldukları iddiasıyla sürücüler Mehmet Emin Aydın ile Nevzat Tasman, tedavilerinin ardından tutuklandı. 8 ay tutuklu kalan şüpheliler, davanın bir önceki duruşmasında tahliye edildi. Aydın ve Tasman’ın tahliye edilmesine, kazada vefat edenlerin yakınları tepki gösterdi.

Midyat Ağır Ceza Mahkemesinde 11 aydır görülen davanın 5’inci duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya, avukatları katılan sürücüler Aydın ve Tasman katılmadı. Kazada vefat edenlerin yakınları ve avukatları katıldı. Duruşmada; bir önceki duruşmada tahliye edilen Aydın ve Tasman’ın tutuksuz yargılanmalarının devamına ve bir sonraki duruşmanın 21 Ekim’e ertelenmesine karar verildi.

Bir önceki duruşmada kazaya karışan traktör sürücüsü Nevzat Tasman ile kamyon sürücüsü Mehmet Emin Aydın tahliye edilmişti. Tutuksuz yargılanan sürücülerin tekrar tutuklanmamasına tepki gösteren acılı aileler basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Feci kazada oğlu Hakan Özkahramanı kaybeden anne Kumri Özkahraman adaletin yerine gelmediğini ifade ederek tepki gösterdi.

“Adaletin tecelli etmesini istiyoruz”

Özkahraman, “Bugün ne oldu biliyor musunuz? Bugün Türkiye’de adaleti olmadığı ispatlandı. Türkiye’de adalet diye bir şey yok! 6 tane evladımız gitti. Kamyon üstlerinden geçti. Paramparça etti onları. Kamyon şoförü diyor ben dokunmadım onlara. Peki bu çocukları bu hale kim getirdi. Adalet Bakanlığı nerede? Bir trafik kazasını çözemiyor musunuz? Adalet nerede. Ya bunları tutuklarlar ya da bu Türkiye Cumhuriyeti kimliğini yırtıp atacağız. Bunu tüm Türkiye duysun. Bu işin arkasında duracağız. Ankara’ya gideceğim. Adalet Bakanlığı önünde kendimi yakacağım. Bu olayı çözsünler. Bu zamanda parası olan konuşur. Ensesi kalın olanlar konuşuyor. Bir milletvekilinin oğlu olsaydı böyle mi olurdu. Hâkim ve savcının oğlu olsaydı bu şekilde mi olurdu. 21 Ekim’e kadar bunlar kaçacaklar gidecekler. İki aydır dışarıdadırlar. Üç ay daha dışarıda kalacaklar. 6 evladımız paramparça oldu, toprağın altındadırlar. Bunların kaçma ihtimali çok yüksek, suçludurlar. Bu çocuklarımız yoldaydılar. Kamyon üzerlerinden geçti. Beyin dokuları kamyona yapışmış, bunlar dışarıda geziyorlar çocuklarımız mezarda 6 tane çocuğun hakkını kim arayacak. Günlerdir biz Adalet! Adalet! diye sesleniyoruz. Hani adalet. Tutuklu olarak yargılanmasını istiyoruz.”diye konuştu.

“Çocuklarımız mezarda toprağın altında onlar ise serbest”

Kazada oğlunu kaybeden Şehmus Özkahraman ise, “21 yaşında oğlumu kazada kaybettim. Katliam gibi bir kaza. 8- 10 aydır çocuklarımız mezarda, toprağın altında, onlar ise serbest. Böyle adalet mi olur, biz adalet istiyoruz. Uzman bilirkişi gelsin. Bunu incelesin. Burada siyasi bir ayak var. Siyasi bir el var. Adli Tıp’a kadar elleri uzanıyor. Adalet istiyoruz. Sesimizi duyun. Adalet yazıdan mı ibarettir. 10 aydır neler çekiyoruz. Şu halimizi görün.Duruşma Ekim ayına ertelendi. Bunlar dışarıda elini kolunu sallıyor. Tutuklanmalarını ve ceza almalarını istiyoruz. Gelsinler bizi de hapse atsın. Adalet istiyoruz.”dedi.

Kaza nasıl olmuştu?

7 Eylül 2020'de Midyat- Dargeçit karayolunun 12'nci kilometresinde traktör, otomobil ve hafriyat yüklü kamyonun karıştığı feci kaza meydana geldi.

Mehmet Emin Aydın yönetimindeki 65 K 3858 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkıp Nevzat Tasman yönetimindeki 27 BDV 29 plakalı traktöre, ardından da halı saha maçından evlerine dönenlerin içinde bulunduğu Hakan Özkahraman yönetimindeki 34 BOH 39 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobildeki Nimetullah Yıldız (34), oğlu Abdulkerim (3), yeğeni Muhammed Yıldız (10) ile aynı mahallede oturan akrabaları Hakan Özkahraman (23), Bilal Seyitoğlu (21) ve kardeşi Dilovan Seyitoğlu (12), hayatını kaybetti. Kamyon şoförü Aydın ile traktör sürücüsü Tasman yaralandı.