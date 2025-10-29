  • İSTANBUL
Yerel Feci kazada çok sayıda yaralı var
Feci kazada çok sayıda yaralı var

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

F.B. idaresindeki 26 BD 918, K.T. yönetimindeki 02 ACU 977 ve Ö.K'nin kullandığı 63 AFE 968 plakalı araçlar, Erdemoğlu Mahallesi çevre yolu güzergahında çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.,

