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Gündem Feci kazada 3 kişi yanarak can verdi
Gündem

Feci kazada 3 kişi yanarak can verdi

Kamyon ile otomobilin karıştığı kaza Adana’nın İmamoğlu ilçesinde meydana geldi. Otomobilin LPG tankı patlayınca araçta bulunan 3 kişi yanarak öldü.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 00:27:00 -
Feci kazada 3 kişi yanarak can verdi

Verilen bilgiye göre, Adana’nın İmamoğlu ilçesine bağlı Musullar mevkiinde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, aynı istikamette ilerleyen kamyona arkadan çarpınca otomobildeki LPG tankı patladı. Araç içerisinde bulunan Vural Çetin, Ali Çetin ve Ece Işık yanarak can verdi.

Meydana gelen kazada can veren Vuran Çetin ve Ali Çetin’in kardeş olduğu, kimlik bilgilerinin DNA testi sonucu netleşeceği açıklandı.

Yaşamını yitirenlerin Aladağ ilçesinde ikamet ettikleri öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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