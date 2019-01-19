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Feci kaza... Kanlı kadran böyle kaldı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir otomobil, önünde seyreden TIR'a arkadan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, sürücü yaralandı. Kaza sonrasında otomobilin hız kadranının 140 kilometre hızda takılı kaldığı görülürken, kan damlası gözden kaçmadı.

19 Ocak 2019 Cumartesi 11:37
Feci kaza... Kanlı kadran böyle kaldı

Kazasabah saat 06.00 sıralarında Orhangazi Bursa Karayolu'nun şehir çıkışında meydana geldi. Orhangazi yönünden Bursa yönüne giden Sertan Yavuz'un (23) kullandığı 16 AAL 284 plakalı otomobil, Orhangazi çıkışında bulunan akaryakıt istasyonuna yaklaşık 10 metre mesafede Hakan Orun'un (26) kullandığı 33 CNZ 62 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.

Yoldan geçen diğer araç sürücüleri kazayı görür görmez durumu 112 Acil Sağlık Ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı haldeki otomobil sürücüsü Sertan Yavuza ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Otomobilde bulunan Aytekin Ballının (27) ise hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralı sürücü Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrasında Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatırken, TIR'a arkadan çarpan otomobilin hız kadranının 140 kilometre hızda takılı kaldığı görüldü. Aytekin Ballının cesedi Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 11:37
  1. Bursa
  2. trafik kazası
  3. hız kadranı
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