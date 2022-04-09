Feci anlar! Malatya’daki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Malatya’nın Pütürge ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.2’lik depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) verilene göre, saat 17.02’de merkez üssü Malatya’nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen 5.2’lik depremin ise yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Dağlarda toz bulutları oluştu

Pütürge ilçesinde yaşayan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, dağlarda toz bulutlarının oluşmasının yanı sıra bazı evlerde ise küçük çapta hasarların meydana geldiği görülüyor.