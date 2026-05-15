Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
FBI'dan "casusluk" ödülü! Bilgi verene 200 bin dolar

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Hava Kuvvetleri'nde istihbarat uzmanı olarak görev yapmış ve İran adına casusluk yapmakla suçlanan Monica Witt'in yakalanmasını sağlayacak bilgiler karşılığında 200 bin dolar ödül vereceğini duyurdu. Öte yandan ABD Adalet Bakanlığı da 2019 yılında Witt'i İran hükümeti adına casusluk yapmakla suçlamıştı.

CNN'in haberine göre, FBI, 2013'te İran'a iltica ettiği tahmin edilen Witt'in izini sürmeye devam ettiğini açıkladı.

Açıklamada, Witt'in İran'ın faaliyetlerine destek vermeyi sürdürdüğünün tahmin edildiği, bu nedenle Witt'in bulunduğu yere ilişkin bilgi sahibi kişilerin de olabileceğine inanıldığı aktarıldı.

Bu kapsamda Witt'in yakalanmasına katkı sağlayacak bilgiler karşılığında 200 bin dolar ödül verileceği duyuruldu.

2019'DA CASUSLUKLA SUÇLANMIŞTI

ABD Hava Kuvvetleri'nde 1997'den 2008'e kadar görev yapan Witt, 2010'a kadar da özel soruşturmalar bölümünde savunma üstlenicisi olarak çalışmıştı.

ABD Adalet Bakanlığı 2019'da Witt'i İran hükümeti adına casusluk yapmakla suçlamıştı.

Görev süresince çok gizli bilgileri elde eden Witt hakkında "milli savunma bilgilerini yabancı bir hükümet ile paylaşmak" ve "kumpas kurmak" suçlamaları yöneltilmişti.

Witt hakkında hazırlanan 27 sayfalık iddianamede, ABD ve İran vatandaşı olan bir kişi tarafından casuslukla görevlendirildiği ve İran Devrim Muhafızlarının sponsor olduğu bir konferans için 2012'de İran'a gittiği belirten Witt'in, Ağustos 2013'te İran'a geçtiği ve halen İran'da olduğu belirtilmişti.

Yetkililer, Witt'in, yabancı istihbarat ve karşı casusluk koleksiyonuyla ilgili çok gizli milli savunma bilgilerine erişimi olduğunu vurgulanmıştı.

Witt'in çok gizli bir ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) programının kod adını ve misyonunu İranlı yetkililerle paylaştığı ve ABD'nin bir karşı casusluk ajanının ismini İran'a verdiği tahmin ediliyor.

