0553 313 94 23

F.Bahçe'den şaşırtan paylaşım! Tepki yağdı!

Fenerbahçe'nin resmi twitter hesabından yapılan paylaşım taraftarlar tarafından büyük tepki topladı.

14 Aralık 2018 Cuma 06:27
F.Bahçe'den şaşırtan paylaşım! Tepki yağdı!

UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe, son maçında Spartak Trnava'ya konuk oldu. Mücadelenin ilk yarısını 1-0 geride kapatan Fenerbahçe'den, 45 dakikanın sona ermesiyle şaşırtan bir paylaşım geldi.

 

İlk yarı sonucunu bir görselle paylaşan Fenerbahçe'nin resmi twitter hesabı, arka planda İzmir Bornova Stadı kullandı.




Bu paylaşım, sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar tarafından büyük tepki gördü.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 06:27
  1. İzmir
  2. Fenerbahçe Haberleri
  3. Fenerbahçe

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan imzaladı! İşte resmileşen önemli atamalar
    1. Erdoğan imzaladı! İşte resmileşen..
    2. ABD'den Yemen görüşmelerine ilişkin..
    3. Asgari ücret için kritik gelişme! O..
    4. Erdoğan imzaladı! İşte resmileşen..
    5. Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    6. Başkentte kar yağışı etkili oluyor
    7. Çavuşoğlu Pompeo ile görüştü
    8. Mehmetçik imdada yetişti! Kara Şahin..
    9. Harekete geçmek için Türkiye'yi..
    10. Türkiye sinyali verdi, ABD panik..
    11. Almanya'da polise 'olağanüstü' yeni..
    12. F.Bahçe'den şaşırtan paylaşım! Tepki..
    13. 'Sen niye bizim çocuklarımızı..
    14. O saldırgan öldürüldü... Terör örgütü..
    15. Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazası
    16. Temsilciler Meclisi 'soykırım' dedi
    17. Yerel seçim takvimi Resmi Gazete’de
    18. DEAŞ karşıtı koalisyonunun hava..
    19. "Trump'ın göreve başlama töreni..
    20. Abbas, Mısır istihbarat heyetiyle..
    Gündemi sarsacak şok iddia! 'Abdullah Gül, Erdoğan'ın zayıflamasını istiyor'
    Gündemi sarsacak şok iddia! 'Abdullah Gül, Erdoğan'ın zayıflamasını istiyor'
    Rusya'dan Fırat'ın doğusuyla ilgili açıklama!
    Rusya'dan Fırat'ın doğusuyla ilgili açıklama!
    Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak
    Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak
    Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı
    Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı
    Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kazası! Çok sayıda...
    Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kazası! Çok sayıda...

    Günün Karikatürü

    14 Aralık 2018
    Günün âyet ve hadisi
    Günün âyet ve hadisi
    Yeniden aday gösterilemeyen başkan CHP'yi yerden yere vurdu
    Yeniden aday gösterilemeyen başkan CHP'yi yerden yere vurdu