F.Bahçe'den şaşırtan paylaşım! Tepki yağdı!

UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe, son maçında Spartak Trnava'ya konuk oldu. Mücadelenin ilk yarısını 1-0 geride kapatan Fenerbahçe'den, 45 dakikanın sona ermesiyle şaşırtan bir paylaşım geldi.

İlk yarı sonucunu bir görselle paylaşan Fenerbahçe'nin resmi twitter hesabı, arka planda İzmir Bornova Stadı kullandı.









Bu paylaşım, sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar tarafından büyük tepki gördü.