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F.Bahçe'de sıcak gelişme! Ali Koç yarın açıklayacak

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV'te katılacağı programda, taraftarların akıllarındaki soru işaretlerine açıklık getirecek.

09 Ekim 2018 Salı 11:58
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Ali Koç yarın açıklayacak

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yarın FB TV'de gündeme dair açıklamalarda bulunacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Koç'un yarın saat 14.00'te kulüp televizyonunda canlı yayına katılıp, güncel konularda kamuoyunu bilgilendireceği aktarıldı.

Ali Koç, 3 futbolcunun kadro dışı bırakılması ve teknik heyette bazı çalışanlarla yolların ayrılması konularına bu yayında açıklık getirecek.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 11:58
  1. Fenerbahçe
  2. Ali Koç
  3. Açıklama
  4. FB TV

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