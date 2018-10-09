F.Bahçe'de sıcak gelişme! Ali Koç yarın açıklayacak
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV'te katılacağı programda, taraftarların akıllarındaki soru işaretlerine açıklık getirecek.09 Ekim 2018 Salı 11:58
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yarın FB TV'de gündeme dair açıklamalarda bulunacak.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Koç'un yarın saat 14.00'te kulüp televizyonunda canlı yayına katılıp, güncel konularda kamuoyunu bilgilendireceği aktarıldı.
Ali Koç, 3 futbolcunun kadro dışı bırakılması ve teknik heyette bazı çalışanlarla yolların ayrılması konularına bu yayında açıklık getirecek.
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