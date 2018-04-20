FB TV'den çarpıcı Şenol Güneş iddiası!

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve yarıda kalan derbinin ardından Siyah-Beyazlıların Teknik Direktörü Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atılırken, konuyla ilgili olarak FB TV'den dikkat çekecek ifadeler paylaşıldı.

FB TV Spikerlerinden Fatih Demirkol, maçın ardından yapılan canlı yayında, "Kafasında yara olduğunu görmüyoruz, görüntüleri incelediğimde kafasına bir cismin isabet ettiğini göremedik" ifadelerine yer verdi.

Demirkol şöyle konuştu:

"Adalet sağlanmıyor. Tek tarafa dal kesiliyor. Olay anında yara olduğunu görmüyoruz, görüntüleri incelediğimde kafaya cisim isabet ettiğini görmedik. TFF'yi göreve davet ediyoruz. Maçın başından itibaren yaşananları incelesinler."