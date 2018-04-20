Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

FB TV'den çarpıcı Şenol Güneş iddiası!

Derbi maçında yaşanan olaylardan sonra teknik direktör Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atılırken, konuyla ilgili olarak FB TV'de dikkat çeken ifadeler paylaşıldı.

20 Nisan 2018 Cuma 09:16
FB TV'den çarpıcı Şenol Güneş iddiası!

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve yarıda kalan derbinin ardından Siyah-Beyazlıların Teknik Direktörü Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atılırken, konuyla ilgili olarak FB TV'den dikkat çekecek ifadeler paylaşıldı.

FB TV Spikerlerinden Fatih Demirkol, maçın ardından yapılan canlı yayında, "Kafasında yara olduğunu görmüyoruz, görüntüleri incelediğimde kafasına bir cismin isabet ettiğini göremedik" ifadelerine yer verdi.

Demirkol şöyle konuştu:

"Adalet sağlanmıyor. Tek tarafa dal kesiliyor. Olay anında yara olduğunu görmüyoruz, görüntüleri incelediğimde kafaya cisim isabet ettiğini görmedik. TFF'yi göreve davet ediyoruz. Maçın başından itibaren yaşananları incelesinler."

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 09:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karamollaoğlu'ndan flaş Albayrak çıkışı: Toy, ancak bu beklenirdi
    1. Karamollaoğlu'ndan flaş Albayrak..
    2. Meteoroloji İstanbul için saat verdi!
    3. Araç sahipleri dikkat! İndirim..
    4. Nepal'de yolcu uçağı pistten çıktı
    5. Ardahan’da çiftçiyi kuraklık..
    6. Mehmet Şimşek: AB ile o fark yüzde 28..
    7. Donald Trump, Putin'i Beyaz Saray'a..
    8. Terör örgütü tüm dünyadan özür diledi
    9. Pepe'nin kartı silinecek mi?
    10. Erdoğan 'O parti sandığa gömülmeli' dedi
    11. Dünyayı savaşın eşiğine getirdiler!..
    12. Van'da teröristlere büyük darbe
    13. Ağrı'da kaza biri çocuk 4 ölü!
    14. 3 kişilik köyde tek rakibi eşi
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şenol..
    16. FB TV'den çarpıcı Şenol Güneş iddiası!
    17. Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Ghandur..
    18. Ankara'da zincirleme kaza: 10 araç..
    19. İstanbul Kartal'da kitabevinde çıkan..
    20. İspanya'da 58 yıllık terör örgütü özür..
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Afrin'de patlama oldu! Şehidimiz var
    Afrin'de patlama oldu! Şehidimiz var
    Türkler yaptı! İlk müşteriler ABD ordusu ve NASA oldu
    Türkler yaptı! İlk müşteriler ABD ordusu ve NASA oldu
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    BAE destekli güçlerin alçaklıkları ortaya çıktı! "Mülteci çocukları her gece..."
    BAE destekli güçlerin alçaklıkları ortaya çıktı! "Mülteci çocukları her gece..."

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    O ülkede saklanıyordu! Tonlarca altın Türkiye'ye getirildi
    O ülkede saklanıyordu! Tonlarca altın Türkiye'ye getirildi
    ‘CHP’nin anketçisi’ muhalefeti şok etti!
    ‘CHP’nin anketçisi’ muhalefeti şok etti!