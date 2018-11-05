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FB TV eski haber müdürüne FETÖ cezası

FB TV eski Haber Müdürü Yasir Kaya, FETÖ üyesi olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 13:52
FB TV eski haber müdürüne FETÖ cezası

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak suçundan hakkında açılan davada yargılanan FB TV eski Haber Müdürü sanık Yasir Kaya'ya, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Yasir Kaya ve avukatları katıldı.

Duruşmada savcının bir önceki celse sunduğu mütalaaya karşı beyanda bulunan sanık Kaya, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Telefonuna FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "Bylock"u yükleyen kişiyi söylediğini anlatan Kaya, FETÖ'nün yüzde 80 engelli çocuğunun zafiyetinden yararlanarak, kendisini kandırdığını iddia etti.

6 yıl 3 ay ceza aldı

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Kaya'ya ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanığın duruşmalardaki iyi halini dikkate alan mahkeme, verilen cezayı 6 yıl 3 aya indirdi.

Heyet, sanık hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının da devamına hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Kaya'nın "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Soruşturma aşamasında tutuklanan Kaya, 24 Mart 2018'deki duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 13:52
  1. İstanbul
  2. FB TV
  3. FETÖ üyesi

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