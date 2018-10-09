Fazlası kalbe zarar



Araştırmalar, gece 9 saatten fazla uyuyanlarda felç riskinin % 70’e kadar artış gösterdiğini ortaya koydu. Kuzey Carolina Üniversitesi’nden Dr. Jiu Chiuan Chen, uyku süresi ve ölüm oranı arasındaki bağlantının daha önce bir çok araştırmada kaydedildiğini ancak, uyku şekliyle kalp ve damar hastalıkları arasındaki bağlantının bulunmadığını söyledi.

Araştırmanın 50 ve 79 yaşları arasındaki 93 bin 175 kadın üzerinde yapıldığını belirten Chen, kadınların % 8.3’ünün günde 5 saat uyuduklarını, % 4.6’sının ise en fazla 9 saat uyuduklarını belirtti.

Chen 7.5 yıl süren araştırmada, 1116 kadının koroner kalp rahatsızlığı yaşadığını, bunun beyine giden oksijenini keserek felce yol açtığını söyledi.

Chen, felç riskinin günde 7 saat uyuyanlara kıyasla;

● 6 saat veya daha az uyuyanlarda % 14,

● 8 saat uyuyanlarda % 24,

● 9 saat veya daha fazla uyuyanlarda ise % 70 daha fazla olduğunu kaydetti.