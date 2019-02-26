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Fazla tatil için fırsat doğdu! Turizmde ‘taksit’ bayramına faiz kıskacı

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben’in “Seyahat acenteleri ile ilgili yurt içi harcamalarda taksit sınırı 9 aydan 12 aya çıkacak” müjdesinin ardından açıklama yapan turizmciler, taksit sayısına uygulanacak faize müdahale edilmesini istedi.

26 Şubat 2019 Salı 12:01
Fazla tatil için fırsat doğdu! Turizmde ‘taksit’ bayramına faiz kıskacı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben’in “Seyahat acenteleri ile ilgili yurt içi harcamalarda taksit sınırı 9 aydan 12 aya çıkacak” müjdesinin ardından açıklama yapan turizmciler, taksit sayısının artmasıyla tatil sürelerinin de uzayacağını dile getirirken, taksit sayısına uygulanacak faize müdahale edilmesini istedi.

Faiz de düşürülsün

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya yaptığı değerlendirmede, maliyeti düşük uzun vade imkânının iç turizmi ciddi anlamda hareketlendireceğini dile getirdi.

İç turizmde daha çok insanın daha fazla tatil yapma imkanı olacak’’ diyen Bağlıkaya, ‘’İnşallah bu kararla fiyatların artmasından gelen dezavantajı biraz avantaja çevirme imkanımız olacak” şeklinde konuştu. Bağlıkaya sektörün avantajları değerlendirmesi sürecinde faizden kaynaklı yüklerin de hafifletilmesi gerektiğine vurgu yaparak şu mesajları verdi:

-Döviz fiyat avantajından dolayı yurtdışı turist potansiyeli arttığı zaman kapasitenin önemli bir bölümü yabancı turiste yöneldi. Dolayısıyla yerli pazar için fiyatlar biraz yukarıda kalıyor.

-Taksit sayısının yüksek olması turizme pozitif yansıyacak ama maliyetinin düşük olması gerekiyor. Maliyeti düşük uzun vade, iç turizmi ciddi anlamda hareketlendirecektir. İç turizmde daha çok insanın daha fazla tatil yapma imkanı olacak çünkü daha uzun vadede ödeme imkânı var. İnşallah bu kararla, fiyatların artmasından gelen dezavantajı biraz avantaja çevirme fırsatımız olacak.

-Yerli turizmin hareketlenmesi için taksit sayısının artırılması talebimiz zaten vardı, bu gerçekleşti. İnşallah, faiz oranlarıyla ilgili de birkaç talebimiz var.

Taksitlerde faiz farkı olmasın

‘’9 taksitten 12’ye çıkmasının masrafı veya maliyetinin turiste, müşteriye, yolcuya yansımaması gerekiyor ki o taksit hayra vesile olsun” diyen Bağlıkaya, yüksek faizlerle taksit yapıldığında bir anlamının kalmayacağını vurgulayarak, taksitlerde yüksek faiz olmaması için bugün bankacılık sektörünün temsilcileri bir araya geleceklerini kaydetti.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 12:01
  1. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben
  2. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya
  3. Döviz fiyat avantajı
  4. Taksit sayısı
  5. bankacılık sektörü

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