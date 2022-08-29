Fazla siyah çay içmek demir eksikliği yapabilir! Bu belirtilere dikkat

Çay, Türk kültürünün en önemli içeceklerinden biridir. Sabah kahvaltılarında akşam yemeklerinde sonra tüketilen çayın sağlık açısından pek faydalı olduğunu söyleyemeyeceğiz. Son yıllarda ülkemizde ve dünya genelinde çay tüketiminin giderek arttığı bilinmekte. Özellikle çay tiryakilerinin günde 1 bardaktan fazla tükettiği çay, yararlarının yanı sıra fazla tüketildiğinde bazı rahatsızlıklara sebep olabilmekte. Ülkemizde sudan sonra en çok tüketilen içecek olan çay, özellikle 4-5 bardaktan fazla tüketildiğinde baş ağrısı, kalpte çarpıntı, elde titreme, mide bulantısı, sinir bozukluğu, demir eksikliği gibi pek çok probleme yol açabilmekte.

Sudan sonra ikinci olarak en çok tükettiğimiz çay, bilinçsizce içilirse vücudumuza zarar verebiliyor...

Bu nedenle fazla çay tüketiminin neden olduğu zararları sizler için araştırdık işte çayın zararları…

NORMALDEN FAZLA ÇAY TÜKETİMİ O HASTALIKLARA SEBEP OLUYOR!

Normalden fazla çay tüketimi ayrıca kansızlık ve uykusuzluk gibi problemlere de sebebiyet verebiliyor. Uzmanlar ideal çay tüketiminin günde 3 veya 4 bardak olduğunu söylüyor. İşte fazla çay tüketiminin yol açtığı rahatsızlıklar...

Gastrit ve mide rahatsızlıkları

Çay kafein içeren bir içecek olarak bilinmekte. Kafein maddesi midede çeşitli asidik maddeler üresine sebep olmaktadır. Asidik maddeler vücudun absorbe edeceğinden fazla miktarda olduğunda ise midede çeşitli sorunlar yaşanabilmektedir. Özellikle ülser, gastrit ya da mide kanseri gibi hastalığa sahip kişilerin çay tüketimini azaltmasında, hatta yeşil çay tercih etmesinde yarar var.

Böbrek rahatsızlıkları

Böbrek rahatsızlıklarının ana sebeplerinden biri çay tüketimi olabilmektedir. Özellikle içerisinde yer alan kafeinin oluşturduğu uyarım kişiye zarar vermektedir. Çayın içerisinde oksalat bulunmaktadır ve bu madde böbrek taşına neden olabilmektedir.

Dişlerde lekeye ve sararmaya sebep olur

Çay, dişlerde leke ve sararmalara sebep olabilmektedir. Leke ve sararmaları ortadan kaldırmak için çay tüketiminden sonra mutlaka 1 bardak su ile gargara yapmalısınız.

İshal

Çayın içerisinde bulunan kafein maddesi, ishale sebep olabilmektedir.

Kabızlık

Çayın içerisinde bulunan tanen maddesi, ishalin tersine bir etki ile kabızlığa da sebep olabilmektedir. Bu madde vücutta depolanmaktadır. Çayın fazla tüketimi tanen maddesinin vücuda fazla nüfuz etmesine sebep olmakta ve kabızlığa neden olmaktadır.

Gerginlik ve uykusuzluk

Çayın fazla tüketimi içeriğindeki kafeinden dolayı uykusuzluğa vve gerginliğe sebep olabilmektedir. Kafein, kişiyi fiziksel ve zihinsel olarak uyarmaktadır ve insomniaya neden olmaktadır.

Premenstrual sendrom yaratabilir

Normalden fazla çay tüketimi özellikle kadınlarda premenstrual sendroma sebep olabilmektedir. Bu sendrom ruhsal çöküntü, gerginlik, sinirlilik, aşırı yorgunluk, hassaslaşma gibi belirtilere sahiptir.

Hamile kalmayı zorlaştırır

Çay içerdiği kafeinden dolayı hamile kalmak isteyenlerin uzak durması gereken bir içecektir. Gebelik ve emzirme döneminde dikkatle tüketilmelidir.

İdrar problemleri

Normalden fazla çay tüketildiğinde sık idrara çıkma problemi yaşanabilir. Kafein kişinin mesanesine baskı yapmaktadır. Bu da mesanın etrafındaki kasların harekete geçmesine ve kişinin idrara çıkma ihtiyacının artmasına sebep olabilmektedir.

Yemek borusu kanseri

Özellikle sıcak bir şey içtiğinizde yemek borusu kanalının zarar görme ihtimali yükselir. Sıcak ve kaynar çay içmek yemek borusu kanserinin nedenleri arasında gösterilmektedir.

Ödem ve şişkinlik

Günde 4 bardaktan fazla çay tüketilirse ve 2 litreden az su tüketilirse vücudunuzda ödem ve şişlinlikler yaşanabilir. Özellikle sürekli kilo değişimi yaşıyorsanız sebebi aşırı çay tüketimine bağlı ödem olabilmektedir.

Vücuttaki suyu dışarı atıyor! Vücudun kurumasına sebep olur

Çayın su ihtiyacını karşıladığı ve su yerine tüketilebileceği düşünülse de, çay vücudun su ihtiyacını karşılamıyor ve tersine vücutta bulunan suyu çekip dışarı atıyor.

Demir eksikliğine neden olabilir!

Demir eksikliği ilerleyip kansızlık ortaya çıktıktan sonra bunlara başka belirti ve bulgular da eklenir. Demir eksikliğinin en sık rastlanılan belirtileri;

Halsizlik.

Sürekli yorgunluk hali.

Konsantrasyon problemleri.

İlgisizlik.

Fiziksel aktiviteler sırasında nefes nefese kalmak.

Baş dönmesi ve göz kararması

Baş ağrısı