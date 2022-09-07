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Sağlık Fazla insülin can aldı!
Sağlık

Fazla insülin can aldı!

Belçika'da bir huzurevinde kalan ileri yaştaki 3 kişinin, ayak parmaklarının arasından fazla insülin enjekte edilerek öldürüldüğü belirlendi.

Yeniakit Publisher
2022-09-07 16:44:00 -
Fazla insülin can aldı!

Belçika basınındaki haberlere göre, ülkenin batısında bulunan Oostrozebeke kasabasındaki huzurevinde insülinle işlenen 3 cinayetin dışında 6 da cinayet teşebbüsü bulunduğu ortaya çıktı.

İlk olarak Temmuz 2020'de başladığı belirtilen olaylarda, huzurevinde kalan bazı kişilere yaklaşık 1 yıl boyunca fazla dozda insülinin iğneyle verildiği saptandı. İğne izlerinin görülmemesi için insülinin ayak parmakları arasından yapıldığı tespit edildi.

3 kişi öldü

Bazı yaşlılara şeker hastalığı bulunmamasına rağmen insülin verildiği belirtildi.

İnsülin iğneleri nedeniyle ileri yaşlardaki 3 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Ayrıca 6 kişiye daha fazla dozda insülin verildiği, ancak bu kişilerin hayatta kaldığı kaydedildi.

Polis cinayetlerle ilgili soruşturma yürütüyor

Huzurevi sakinlerine insülin iğnelerini kimin yaptığı bilinmiyor.

COVID-19 salgını döneminde huzurevine erişimin sınırlı olması ve insülin iğnelerinin kilit altında tutulması nedeniyle şüpheler huzurevi çalışanları üzerinde yoğunlaşıyor.

Polisin cinayetlerle ilgili soruşturma yürüttüğü, çok sayıda kişinin sorgulandığı vurgulanıyor.

AA

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