Fazla düşünmek şişmanlatıyor

Ödevlerden önce, sonra ve ödev sırasında öğrencilerden alınan kan örnekleri, zihinsel çalışmanın glikoz ve insülin seviyelerinde büyük dalgalanmalara yol açtığını ortaya koydu.

Araştırmayı yürüten Kanada'nın Quebec eyaletindeki Laval Üniversitesi profesörlerinden Jean-Philippe Chaput, bu dalgalanmaların zihnî çalışma gerginliğinin ya da glikoz yakma sırasındaki biyolojik adaptasyonun sonucu olabileceğini belirtti. Chaput, vücudun bu dalgalanmalara, beynin kullandığı tek yakıt olan glikoz dengesini yeniden sağlamak maksadıyla acıkarak tepki verdiğini kaydetti.